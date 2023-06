Olsztyńska policja zajmuje się sprawą kradzieży dużej ilości wody z wodociągu w gminie Dywity. Miało do niej dojść tydzień temu. Pobór wody był wtedy cztery razy większy niż maksymalny zarejestrowany na tej linii wodociągowej. Za bezumowne korzystanie z sieci grozi grzywna w wysokości 5 tysięcy złotych.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

"UWAGA! SZUKAMY SPRAWCY KRADZIEŻY WODY!" - taką informację w swoich mediach społecznościowych opublikowała Gmina Dywity.

Według urzędników do kradzieży dużej ilości wody miało dojść 28 maja od g. 18.00 do 18.00 następnego dnia oraz w nocy z 30 na 31 maja od północy do g. 10.00.

Chodzi o odcinek sieci wodociągowej, zlokalizowanej na osiedlu Sterowców, ul. Grzybowej, Zbożowej, Nad Stawem, Polnej, Słonecznej, Barczewskiego i Olsztyńskiej w Dywitach - czytamy w informacji od gminy. Sprawa została już zgłoszona policji.

Prowadzimy czynności wyjaśniające zgodnie z artykułem 28 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu wody. Za bezumowne korzystanie z wodociągu można otrzymać pięć tysięcy złotych grzywny - mówi posterunkowa Paulina Żur z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.

Kradzieże wody z terenów gminnych nie są rzadkością. Złapani na gorącym uczynku złodzieje tłumaczą się m.in. chęcią podlania swoich upraw w czasie suszy albo zapełnianiem oczek wodnych i stawów.