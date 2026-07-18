RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Kradli paliwo z Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Olsztynie

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 18 lipca (08:00)

Sześć osób usłyszało zarzuty kradzieży paliwa z 22. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Olsztynie. Chodzi o żołnierza i pięciu cywilnych pracowników. Śledczy na razie nie ujawniają skali tego procederu.

Kradli paliwo z Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Olsztynie
Zdj. poglądowe /Shutterstock

Sześć osób kradło paliwo z 22. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Olsztynie. Zarzuty usłyszał jeden żołnierz oraz pięć osób cywilnych.

Według nieoficjalnych informacji reportera RMF FM Piotra Bułakowskiego, wszyscy częściowo przyznali się do winy, a w czasie przesłuchania wzajemnie się obwiniali.

Wobec całej szóstki zastosowano środki wolnościowe. 

Wojskowe Oddziały Gospodarcze zajmują się m.in. zabezpieczaniem finansowym jednostek wojskowych w regionie i zaopatrzeniem - dostarczaniem żywności czy właśnie paliwa.

Źródło: RMF FM
Tagi: paliwo kradzież

Nie przegap

Najważniejsze Fakty

Dalsza część artykułu pod materiałem video: