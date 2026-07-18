Kradli paliwo z Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Olsztynie

RMF24

Sześć osób usłyszało zarzuty kradzieży paliwa z 22. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Olsztynie. Chodzi o żołnierza i pięciu cywilnych pracowników. Śledczy na razie nie ujawniają skali tego procederu.

Sześć osób kradło paliwo z 22. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Olsztynie. Zarzuty usłyszał jeden żołnierz oraz pięć osób cywilnych.

Według nieoficjalnych informacji reportera RMF FM Piotra Bułakowskiego, wszyscy częściowo przyznali się do winy, a w czasie przesłuchania wzajemnie się obwiniali.

Wobec całej szóstki zastosowano środki wolnościowe.

Wojskowe Oddziały Gospodarcze zajmują się m.in. zabezpieczaniem finansowym jednostek wojskowych w regionie i zaopatrzeniem - dostarczaniem żywności czy właśnie paliwa.