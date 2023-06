W Olsztynku, Fromborku, Lidzbarku Warmińskim, Nowym Mieście Lubawskim oraz w Pieniężnie (woj. warmińsko-mazurskie) powstaną specjalne murale upamiętniające 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika. Każdy mural przedstawiał będzie jedną z dziedzin, którą zajmował się wielki astronom.

Projekt muralu, który powstanie w Nowym Mieście / Urząd Marszałkowski w Olsztynie /

Projekty murali zostały przygotowane przez polskich artystów, którzy zinterpretowali postać Mikołaja Kopernika, bazując na jego dokonaniach w wielu dziedzinach i przedstawili go w nowoczesny, nieszablonowy sposób.

Mikołaj Kopernik w pięciu odsłonach

We Fromborku Kopernik będzie przedstawiony jako medyk (z konwalią w dłoni) i astronom.

W Lidzbarku Warmińskim - jako medyk (z symbolem medycyny - Eskulapem).

W Olsztynku mural będzie nawiązywał do odbywającego się każdego roku w mieście Święta Ziół - Mikołaj Kopernik będzie w otoczeniu roślin, w szczególności ziół leczniczych.

W Nowym Mieście lubawskim astronom będzie "zajmował się" ekonomią.

Z kolei w Pieniężnie będzie przedstawiony jako administrator dóbr kapitulnych i astronom.

Murale będą na szlaku Mikołaja Kopernika. Przedstawiają w sposób artystyczny i nowoczesny postać Mikołaja Kopernika wraz z jego talentami. Nie będą to małe, plakatowe grafiki, a ogromne murale, które w większości zajmować będą całą przestrzeń danego budynku. Ma to zachęcać do poznawania naszego wielkiego astronoma - mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.

Pierwszy mural powstanie w Olsztynku, a prace zaczną się już za tydzień. Wszystkie murale będą gotowe do końca lipca.