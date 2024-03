Polacy dziś chcą rozmawiać o rozwiązywaniu konkretnych problemów, i o tym właśnie są wybory samorządowe - powiedział podczas konwencji KO w Olsztynie prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Minister zdrowia Izabela Leszczyna zapowiedziała zniesienie od 1 kwietnia limitów na opiekę paliatywną i hospicyjną.

Konwencja PO w Olsztynie / Tomasz Waszczuk / PAP

Podczas sobotniej konwencji samorządowej w Olsztynie zaprezentowali się kandydaci KO na prezydentów głównych miast regionu - Olsztyna i Elbląga oraz liderzy list do sejmiku. Do Olsztyna przyjechało kilkuset działaczy z całego województwa. Poza samorządowcami i regionalnymi politykami wystąpili wiceprzewodniczący PO, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i minister zdrowia Izabela Leszczyna.

Szef warmińsko-mazurskiej PO, wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Protas zapewniał, że obecny rząd w odróżnieniu od poprzedniego nie traktuje tego województwa jako "Polski B". Przypomniał, że premier Donald Tusk podczas wizyty w Morągu 11 lutego zapowiedział program dla terenów przygranicznych, szczególnie poszkodowanych w związku z agresją Rosji na Ukrainę, który obejmie przygraniczne powiaty w północno-wschodniej Polsce.



Dzisiaj informuję, że program jest po konsultacjach i złożony w KPRM. Niedługo rząd RP powinien go przyjąć. Praktycznie w miesiąc od zapowiedzi program będzie funkcjonował, będzie służył samorządom przy granicy Rzeczpospolitej - stwierdził Protas.

Trzaskowski: Polki i Polacy dzisiaj chcą rozmawiać o rozwiązywaniu konkretnych problemów

Trzaskowski w swoim wystąpieniu podkreślił, że oprócz sprzątania po PiS-ie, samorządowcy razem z rządem zabierają się za rozwiązywanie prawdziwych problemów Polek i Polaków. Rozmawiamy o niepłodności, rozmawiamy o psychiatrii i psychologii dziecięcej, rozmawiamy o tym jak radzić sobie i wprowadzać nowoczesną edukację, jak radzić sobie na przykład z weryfikowaniem danych i rozpoznawać kiedy mamy do czynienia ze sztuczną inteligencją. To są prawdziwe problemy - podkreślił wiceprzewodniczący PO.



Polki i Polacy dzisiaj chcą rozmawiać o rozwiązywaniu konkretnych problemów i tak się składa, że w tych bardzo trudnych czasach, osiem lat niszczenia demokracji, osiem lat niszczenia samorządów, to właśnie samorządy stawały na pierwszej linii i wykonywały swoje zadania. Wtedy kiedy rząd odbierał prawa obywatelom i obywatelkom, dlatego że my zbyt często mówiliśmy o praworządności, która była kojarzona z czymś abstrakcyjnym, a przecież po prostu zabierano nam prawa podstawowe. W momencie, kiedy zabierano nam prawo do in vitro, to samorządy stawały na wysokości zadania - powiedział.

Trzaskowski powiedział też, że w ciągu ostatnich ośmiu lat rządów PiS próbowało niszczyć samorząd, próbowało go kompletnie rozmontować i zabierało samorządom pieniądze. Te pieniądze są pieniędzmi podatników, bo są wypracowane właśnie tutaj, w Olsztynie, czy w Warszawie. Dzisiaj pracujemy z ministrem finansów (...) nad projektem ustawy, w którym samorządowcy, budżet samorządowy, dochody zostaną kompletnie uniezależnione od decyzji rządu. I to jest właśnie wzmacnianie samorządności - podkreślił.

Leszczyna o tym, co jej resort zrobił przez sto dni

Minister zdrowia przypominała, co rząd i jej resort zrobiły przez pierwsze 100 dni. Mówiła m.in. o planie wprowadzenia od 1 stycznia 2025 r. zmian w naliczaniu składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Znosimy limity na opiekę paliatywną i hospicyjną, uwaga, od 1 kwietnia, czyli już - zapowiedziała.



Projekt zarządzenia prezesa NFZ ws. limitów finansowych zakłada, że nie będą one obowiązywały w oddziałach medycyny paliatywnej, hospicjach stacjonarnych i domowych i poradniach medycyny paliatywnej. Do tej pory ograniczenia nie dotyczyły tylko świadczeń paliatywnych i hospicyjnych dla dzieci i młodzieży.



Minister Leszczyna w sobotę przypomniała też, że dzięki działaniom obecnego rządu od 1 czerwca z budżetu państwa finansowana będzie procedura zapłodnienia in vitro, z uwzględnieniem osób, które muszą poddać się terapii onkologicznej, ale w przyszłości chcą zostać rodzicami. Jako koleją zrealizowaną obietnicę rządu Leszczyna wskazała bezpłatne badania prenatalne, które będą dostępne od 1 maja bez względu na wiek, jeśli tylko lekarz zdecyduje, że są potrzebne.



Jak mówiła, w każdym oddziale ginekologiczno-położniczym będzie dostępne na życzenie znieczulenie okołoporodowe. Dodała, że od 1 maja br. bez recepty dostępna będzie pigułka "dzień po", nawet jeśli prezydent Andrzej Duda zawetuje nowelizację Prawa farmaceutycznego.



Zaznaczyła, że z budżetu państwa finansowany będzie także czynny 24 godziny na dobę telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Poinformowała, że pod numerem 116 111 dyżurować będą psychologowie, psychiatrzy i prawnicy, którzy będą gotowi, by udzielać wsparcia młodym ludziom.



Podczas sobotniej konwencji w Olsztynie o lepszej po wyborach parlamentarnych współpracy samorządów z rządem mówił marszałek woj. warmińsko-mazurskiego Marcin Kuchciński. Mogę liczyć na to, że ktoś wysłucha naszych problemów, ktoś się nad nimi pochyli, wspólnie i razem będziemy je rozwiązywać - deklarował.



Kandydat KO na prezydenta Elbląga Michał Missan powiedział, że dzięki decyzjom obecnego rządu to miasto ma okazję "wypłynąć na szerokie wody"."Już zapadła decyzja o tym, że tor wodny na przekopie Mierzei Wiślanej zostanie pogłębiony do samego portu w Elblągu - stwierdził.



Dodał, że w piątek zostało podpisane porozumienie z ministerstwem infrastruktury w tej sprawie. Ocenił, że to przedsięwzięcie jest najważniejszym motorem rozwojowym dla Elbląga, pod względem gospodarczym i turystycznym.



Również kandydat KO na prezydenta Olsztyna Robert Szewczyk powtarzał, że rząd stał się partnerem dla samorządów. Ocenił, że Olsztyn ma olbrzymi potencjał, który należy w końcu uwolnić.



Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę 7 kwietnia. Druga tura wyborów bezpośrednich wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - 21 kwietnia.