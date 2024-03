Nie żyje Leszek Długosz. Poeta chorował na nowotwór. Zmarł w wieku 82 lat zmarł w swoim domu w Krakowie. Informację potwierdził PAP jego współpracownik Maciej Zdziarski.

Leszek Długosz / Radek Pietruszka / PAP

Leszek Długosz urodził się w 1941 r. w Zaklikowie. Był poetą, aktorem, pieśniarzem, kompozytorem, pianistą. W latach 1965-1978 współtworzył kabaret w Piwnicy Pod Baranami w Krakowie. Był Kawalerem Orderu Orła Białego.

Jak poinformował PAP Maciej Zdziarski współpracownik Długosza, poeta zmarł w sobotę po walce z chorobą nowotworową, w swoim domu w Krakowie. Miał 82 lata.



Długosz był autorem kilkunastu tomików poezji. Pierwszy zatytułowany "Lekcje rytmiki" wydał w 1973 r. Kolejne zbiory jego wierszy to m.in. "Na własną rękę", "Z tego, co jest".



Po rozstaniu z Piwnicą pod Baranami przebywał na stypendium artystycznym we Francji, ufundowanym przez rząd francuski. Zaowocowało ono wydaniem płyty w całości w języku francuskim. Z własnymi recitalami występował w wielu miastach Polski, a także za granicą (m.in. w Austrii, Belgii, Czechosłowacji, Francji, itd.). Niektóre tytuły spośród ponad 10 płyt Długosza to: "W Czarnolesie", "Także i ty - złota kolekcja", "Dusza na ramieniu", "Długosz 2011".



Publikował felietony w "Czasie krakowskim" i "Rzeczpospolitej". Wraz z Krzysztofem Magowskim zrealizował w TVP cykl poświęcony poezji - "Literatura według Długosza". Wykładał w Studium Literacko-Artystycznym na UJ w Krakowie.



Od 2009 r. był członkiem Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa (SKOZK). Został uhonorowany m.in. Tytułem Mistrza Mowy Polskiej Vox Populi, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości oraz Orderem Orła Białego. W 2022 r. otrzymał Nagrodę Ministra Kultury za całokształt twórczości.



Długosz w wyborach parlamentarnych w 2007 r. kandydował z ramienia PiS do Senatu, ale nie uzyskał mandatu. W 2010 r. został członkiem Krakowskiego Społecznego Komitetu Poparcia Jarosława Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich.