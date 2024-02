Nie 48 godzin, a dobę trwał protest rolników na alei Piłsudskiego w centrum Olsztyna. Od wtorkowego południa zablokowany był tam odcinek od ratusza do urzędu wojewódzkiego. Rolnicy zapowiadają, że mimo zbliżających się wiosennych prac polowych, nie zrezygnują z protestowania i szykują już kolejne akcje.

Widok na protest rolników z wieży ratusza w Olsztynie. / Piotr Bułakowski / RMF FM

Protest rolników w Olsztynie rozpoczął się we wtorek przed południem od uformowania kolumny traktorów i pojazdów rolniczych na wjeździe do miasta od strony Olsztynka. Rolnicy, a także myśliwi, którzy do nich dołączyli, z alei Warszawskiej przejechali kilkukilometrowym sznurem na aleję Piłsudskiego, gdzie zablokowany został odcinek od ratusza miejskiego do ulicy Kościuszki.