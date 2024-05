Noc Muzeów to coroczne wydarzenie, w czasie którego muzea, galerie i instytucje kultury otwierają się w nietypowych godzinach. Na Warmii i Mazurach w sobotni wieczór będzie można zwiedzić m.in. skansen w Olsztynku, zamek w Olsztynie i Lidzbarku Warmińskim czy Muzeum Przyrody. Nie zabraknie wyjątkowych atrakcji i specjalnych pokazów.

/ Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku / Materiały prasowe

Wiatraki, warsztaty nocnych zdjęć i chłopska higiena

Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku zaprasza od g. 18.00. Noc Muzeów rozpocznie się prelekcją pt. "Od Borussii do Warmii i Mazur - czyli skąd się wzięły regiony dawnych i dzisiejszych ziem pruskich" (g. 18.00, Karczma ze wsi Małszewo).

Podczas tej wyjątkowej nocy odbędą się różne spacery z muzealnikami (g. 19.00, zbiórka na placu przy kościele z Rychnowa). Przewodnicy opowiedzą o sekretach pracowni konserwatorskiej i magazynu studyjnego oraz o tym, jaką drogę przechodzi obiekt zanim trafi na wystawę ("Czego nie widać w Muzeum?"). Będzie również możliwość zwiedzenia wiatraka "holendra" i wysłuchania opowieści o wszystkich młynach ("Tajemnice muzealnych wiatraków"). Kolejny spacer pozwoli poznać architekturę wiejską dawnych Warmii i Mazur ("Pazdury i Śparogi"). Natomiast ostatni spacer uchyli rąbka tajemnicy chłopskiej higieny, magii i medycyny na dawnej wsi ("O czym się nie mówi").

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Fotograficzne BLUR przeprowadzi warsztaty fotografowania nocą pt. "Jak zrobić dobre zdjęcie wieczorową lub nocną porą", gdzie będzie można zdobyć nowe umiejętności fotograficzne pod okiem profesjonalistów. Warto mieć przy sobie aparat fotograficzny, telefon oraz statyw.

Obóz rycerski, jednorożec i damska gotowalnia

Muzeum Warmii i Mazur zaprasza na Noc Muzeów na dziedziniec olsztyńskiego zamku od g. 19.00. Rozstawiony będzie tam obóz rycerski, a w nim pokazy, tańce, gry i zabawy. Każdy chętny będzie mógł wejść na wieżę i zobaczyć jak wygląda Olsztyn nocą. Będzie też możliwość wybicia monety i wykonania pamiątkowej przypinki.

Nie zabraknie też specjalnych warsztatów i prezentacji. O 19.30 i 21.30 odbędzie się spotkanie z dziećmi "Prawdziwa historia jednorożca", które poprowadzi Barbara Ciukszo. To spotkanie z najsłynniejszymi i najpiękniejszymi jednorożcami w dziejach sztuki, a także z ich krewnymi - zwierzętami z jednym rogiem.

O g. 19.45 rozpocznie się oprowadzanie kuratorskie "W damskiej gotowalni". Gotowalnia była prywatnym sanktuarium urody, w którym pani domu wykonywała szereg czynności przed pokazaniem się innym. Tutaj robiła toaletę, upiększała ciało oraz... korzystała z nocnika. Do wyposażenia gotowalni należała przede wszystkim elegancka drewniana toaletka z szufladkami i lustrem pośrodku. Wszystkie przedmioty ustawione na blacie musiały być jak najlepszej jakości i utrzymane w nienagannej czystości.

O 20.30 rozpocznie się prelekcja "Ze szklanej płyty na fotograficzną błonę. Krótka historia pewnego wynalazku". W zbiorach Archiwum Fotograficznego Muzeum Warmii i Mazur znajduje się kilka tysięcy szklanych płyt oraz ponad sto tysięcy negatywów wykonanych przy użyciu błony fotograficznej. W dobie cyfrowej oba wynalazki są od dawna świadectwem przeszłości, reliktem stopniowego rozwoju technologii tworzenia materiałów, umożliwiających nam otrzymanie fotografii. O 22.00 dyrekcja muzeum zaprasza do Sal Kopernikowskich na koncert zespołu Veratus. Będzie można usłyszeć muzykę średniowieczną.

Zajezdnia Augiasza

Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie zaprasza w Noc Muzeów do Muzeum Nowoczesności. Wydarzenie rozpocznie się w sobotę o g. 18.00 i potrwa do północy. W zajezdni trolejbusowej będzie można zobaczyć wystawę "Zajezdnia Augiasza", poświęconą dawnym i współczesnym pomysłom na sprzątanie i ewolucji sprzętu służącego do tego celu.

Podczas Nocy Muzeów odbędą się oprowadzania kuratorskie, demonstracje pracy zabytkowych odkurzaczy, pokazy "Jak to działa?" w ramach Kliniki Chorych Odkurzaczy, a także - oczywiście - atrakcyjne zabawy! W Tartaku Raphaelsohnów można będzie również oglądać wystawy stałe oraz ciekawą ekspozycję czasową "Miasto umiera i rodzi się. 670 lat Olsztyna". Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Ogródek biskupa Krasickiego

Noc Muzeów w Zamku w Lidzbarku Warmińskim rozpocznie się o g. 19.00. W programie pokazy, przedstawienia i wspólne sadzenie ogródka.

19.00 - Polonez w wykonaniu ZTL "Perła Warmii" / dziedziniec19.40 - Teatr Dorosły "Satyrycznie u biskupa Krasickiego" / Wielki Refektarz 20.00 - 22.00 - Pokazy fechtunku połączone z warsztatami, Schola Gladiatores Heilsbergensis / dziedziniec 20.00 i 20.45 - Doświadczenie teatralne z SZAFĄ pt. "Chirurgiczna precyzja Barańczaka" / Galeria na Poddaszu. 20.00 - 21.00 - RUMBARBARUM - sadzimy ogródek biskupa Krasickiego / międzymurze zachodnie. 20.00 - 21.00 - Szambelanowa biskupiego dworu - opowieść o pracy służby zamkowej / Letni Refektarz. 21.00 i 22.00 - Gra "Poszukiwanie skarbu Dragona". Krużganki / przyziemie: Kompot z rabarbaru, Babki Zielarki z Blanek, Specjały pani Jadwigi i pani Nadieżdy



Duchy w Muzeum w Mrągowie

19.00 - zwiedzanie wystaw z przewodnikiem. 20.00 - indywidualne zwiedzanie aktualnych wystaw. 21.00 - Spektakl plenerowy "Legenda o herbie miejskim" - z udziałem mieszkańców. Pasaż Jana Pawła II przed Ratuszem Miejskim. 22.30 - "Duchy Muzeum" - zwiedzanie wystaw z motywem przewodnim "Legendarnej Matyldy". 23.15 - zwiedzanie wystaw.

Podczas Nocy Muzeów będzie można zwiedzić Cerkiew Prawosławną pw Przemienienia Pańskiego. Kościół Ewangelicko-Augsburski oraz Kościół Św. Wojciecha.