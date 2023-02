Policjanci zatrzymali 26-latka, który na początku roku obrabował jednego z jubilerów przy ulicy Dąbrowszczaków w Olsztynie. Część skradzionej biżuterii szybko udało się odzyskać, ponieważ złodziej uciekając gubił ją. Wartość strat to 13 tysięcy złotych. Mężczyźnie grozi teraz 10 lat więzienia.

/ KMP Olsztyn / Policja

Do napadu doszło na początku roku. Policjanci po otrzymaniu zgłoszenia szybko zablokowali drogę i zaczęli przeszukiwać teren. Okazało się, że złodziej wbiegł do jubilera i zabrał wystawowe popiersia, na których prezentowana była biżuteria.

Widocznie nie łatwo było uciekać z ekspozytorami pod pachą, ponieważ złodziej gubił po drodze część zrabowanej biżuterii. Większość cennych przedmiotów policjanci odzyskali chwilę po napadzie. Złodziej raczej nie wiedział, co jest złote, a co pozłacane, bo wartość zrabowanej biżuterii to tylko 13 tysięcy złotych.

W tym tygodniu policjanci zatrzymali 26-latka z Olsztyna. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem, do którego się przyznał. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Część skradzionych rzeczy wróciła już do właściciela.