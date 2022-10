"Ankieta nie jest zamówieniem, zleceniem czy umową, nie stanowi także oferty" - informuje Urząd Miasta Olsztyna zachęcając do wypełnienia ankiety dotyczącej zapotrzebowania na opał. Ma ona służyć sprawdzeniu skali zainteresowania kupnem na preferencyjnych zasadach. Na razie zgłosiło się kilkadziesiąt osób.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W związku z koniecznością oszacowania ilości paliwa stałego, jaka będzie niezbędna do sprzedaży mieszkańcom Olsztyna, prosimy o wypełnienie ankiety. Ankieta skierowana jest do osób uprawnionych do zakupu opału na preferencyjnych zasadach, opisanych w projekcie ustawy: o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe - czytamy w ogłoszeniu na stronie urzędu miasta w Olsztynie.

Ankieta to nasze działania wyprzedzające. Mimo, że ustawa nie weszła jeszcze w życie my już chcemy oszacować jakie jest zapotrzebowanie na preferencyjny zakup węgla w Olsztynie - mówi Łukasz Pikuła z Wydziału Inwestycji Miejskich. Od poniedziałku zgłosiło się kilkadziesiąt osób. Zdecydowana większość wypełnia ankiety w internecie, ale jest też możliwość zrobienia tego telefonicznie.

W Olsztynie do preferencyjnego zakupu węgla uprawnionych jest kilka tysięcy osób. Dzięki ankiecie, która potrwa do piątku włącznie, urzędnicy będą mogli zaplanować logistykę związaną z dystrybucją węgla. Jeżeli chodzi o składowanie surowca, prawdopodobnie odpowiedzialne za to będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Konkretne decyzje w tej sprawie zostaną jednak podjęte, gdy ustawa wejdzie w życie.



Preferencyjne zakupy węgla oznaczają, że sprzedaż opału przez gminę odbywa się na zasadach opisanych ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. Sprzedaż realizowana będzie w cenie 2 000 zł brutto za tonę.