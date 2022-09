Ruszyły zapisy na jubileuszowe 20. Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki, które odbędą się 21-23 września. Oferta jest bardzo bogata, ale trzeba się szybko decydować, w jakim wydarzeniu chce się wziąć udział, bo zainteresowanie jest spore.

/ Uniwersytet Warmińsko-Mazurski / Materiały prasowe

UWM po raz kolejny otworzy swoje aule, sale i laboratoria przed wszystkimi pasjonatami nauki i sztuki. Ciekawe wydarzenia odbędą się także w siedzibach partnerów ODNiS.

Bardzo cieszymy się, że tegoroczną edycję organizujemy przede wszystkim w formie stacjonarnej, ale korzystając z wypracowanych w ostatnich latach rozwiązań, przygotowaliśmy także propozycję dla tych osób, które chcą brać udział w Olsztyńskich Dniach Nauki i Sztuki w formie zdalnej - mówi Mateusz Pikuliński, kierownik Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji "Kortosfera", organizator wydarzenia.

Program Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki zawiera kilkaset wydarzeń. Zostały one skatalogowane w pięciu sekcjach tematycznych: "Tajemnice Przyrody", "Zdrowe Życie", "Świat Technologii", "Bez Granic" oraz "Sztuka w Nas". Prowadzący, wśród których najwięcej osób to nauczyciele akademiccy UWM, zadbali o ogromne bogactwo tematyczne zajęć. Tego samego dnia będzie można więc poznać i tajniki ekonomii, i odkryć w sobie artystę. Będzie można także dowiedzieć się więcej o żywności, sekretach zwierząt i roślin czy o kulturze. Zajęcia przygotowano z myślą o różnych grupach wiekowych, więc każdy odnajdzie tu coś dla siebie.

A skoro o poszukiwaniach mowa, to - kto wie - może okaże się, że właśnie ciekawa prezentacja lub wizyta w laboratorium zainspiruje uczestników do rozwijania nowej pasji. Inspiracje czerpać będzie można także od gości specjalnych. O fascynującym świecie nauki opowiadać będą fizycy Michał Krupiński i Dariusz Aksamit oraz astronom Leszek Błaszkiewicz. Uczniowie docenią pewnie także rady od Eweliny Strawy, która podpowie, jak się uczyć, żeby... się nauczyć.

Wystawy mobilne

Na osoby, które wezmą udział w naukowej przygodzie, czekać będą nie tylko zajęcia wyszczególnione w programie, ale też ciekawe wystawy mobilne. W Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym UWM pojawią się takie dwie. Pierwsza z nich, "Poznaj i odkryj siebie", składa się z 17 eksponatów interaktywnych, w których obszernie zaprezentowana została anatomia i budowa ludzkiego organizmu.

Drugiej nadano hasło "Zmysł". Dzięki niej pojawi się szansa, by ocenić zakres swojego wzroku czy słuchu, rozpoznać niewidzialny przedmiot, odgadnąć zapach. Wszystko to dzięki interaktywnym doświadczeniom. W Bibliotece Uniwersyteckiej zagości z kolei mobilna pracownia kreatywna "przeBUDOWA". Składa się ona z nowatorskiego systemu wielkich klocków, które pozwalają na tworzenie budynków, zamków, mostów, tuneli, akweduktów czy postaci. Służą one później dzieciom jako obiekty do wspólnej zabawy.

Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki na dobre wpisały się w kalendarz wydarzeń organizowanych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. W tym roku po raz pierwszy za ich organizację odpowiada nowa jednostka UWM: Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji "Kortosfera". Z okazji jubileuszu odbędzie się specjalna gala, podczas której zostaną wręczone pamiątkowe statuetki. Na jej zakończenie wystąpi duet muzyków: Liliana Przyborowska i Dominik Jastrzębski.

Więcej informacji o programie Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki: https://dninauki.uwm.edu.pl/