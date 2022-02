21-letni mieszkaniec Szczytna w województwie warmońsko-mazurskim w nocy próbował znaleźć otwarty sklep, aby kupić alkohol. Gdy przyszedł pod lokal przy ulicy Warszawskiej zdenerwował się, że ten jest zamknięty i wybił szybę. Teraz grozi mu nawet kilka lat więzienia.

Zdjęcie ilustracyjne / Jacek Skóra / RMF FM

Do zdarzenia doszło w ubiegły czwartek przed godziną 5 rano przy ulicy Warszawskiej w Szczytnie. 21-latek chciał kupić alkohol w jednym ze sklepów, ale ten był zamknięty. Ze złości mężczyzna zniszczył drzwi wejściowe, ale nie dostał się do środka, bo powstrzymało go przed tym zabezpieczenie antywłamaniowe.

Policjanci jeszcze tego samego dnia znaleźli winowajcę, który w czasie zatrzymania miał ponad promil alkoholu w organizmie. Po wytrzeźwieniu przyznał się mundurowym do popełnienia przestępstwa i złożył wyjaśnienia. Swoje zachowanie tłumaczył silną potrzebą kupienia alkoholu.

Teraz 21-latkowi grozi nawet 5 lat pozbawienia wolności. Zniszczenia zostały wycenione na tysiąc złotych.