Zmiany w organizacji ruchu drogowego oraz w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w Olsztynie czekają kierowców i pasażerów od piątku, 17 lutego. Ma to związek z budową nowej infrastruktury tramwajowej w mieście.

Organizacja ruchu: Szereg zmian od piątku / UM Olsztyn /

Utrudnienia w ruchu drogowym będą obowiązywały od godziny 22 w piątek.

Na ulicy ul. Wilczyńskiego od ul. Gębika do ronda na skrzyżowaniu z Krasickiego zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy. Dojazd do budynku przy ul. Żurawskiego 1a będzie możliwy wyłącznie od strony ul. Gębika, a wyjazd w kierunku ul. Krasickiego. Dojazd do SP 33 oraz budynków przy ul. Jeziołowicza jak dotychczas - od strony ul. Krasickiego oraz ul. Sobocińskiego - informuje Urząd Miasta Olsztyna.

Okolice ronda na skrzyżowaniu ul. Krasickiego z ul. Wilczyńskiego / UM Olsztyn /

Jak podaje urząd, kierowców podróżujących ul. Krasickiego czeka przekierowanie ruchu na dotychczas zamkniętą jezdnię. Nie przewiduje się istotnych zmian ciągów dla pieszych i lokalizacji przystanków komunikacji miejskiej - dodaje magistrat.

Olsztyn: Ul. Krasickiego pomiędzy ul. Murzynowskiego a ul. Wańkowicza / UM Olsztyn /

Z kolei w rejonie wlotu w al. Piłsudskiego zostanie otwarty dwukierunkowo na rondzie skrzyżowania z ul. Dworcową po stronie C.H. Viktor. Zostanie zamknięty dotychczasowy przejazd do ul. Dworcowej przy Urzędzie Skarbowym. Dojazd do Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych i Urzędu Skarbowego wyłącznie od strony ul. Dworcowej, zjazdem przy Przychodni Specjalistycznej - informuje olsztyński urząd miasta.

Olsztyn: Al. Piłsudskiego na odcinku pomiędzy Urzędem Skarbowym a ul. Dworcową / UM Olsztyn /

Urząd dodaje, że ruch pieszych na ul. 22 Stycznia w Olsztynie będzie odbywał się jednym chodnikiem po stronie ulicy.