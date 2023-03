Nie chcemy, żeby Olecko było drugą Buczą i do tego nie dopuścimy. Jeszcze w tym roku w Olecku (warmińsko-mazurskie) powstanie jednostka wojskowa, która wejdzie w skład I Warmińskiej Brygady Artylerii - powiedział wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak.

Mariusz Błaszczak / Tomasz Waszczuk / PAP

W sobotę minister Błaszczak odwiedził Olecko w woj. warmińsko-mazurskim. Polityk złożył kwiaty pod pomnikiem św. Jan Pawła II, a potem spotkał się z mieszkańcami miasta.

Jak mówił, podstawowym warunkiem rozwoju ojczyzny jest bezpieczeństwo. Nie chcemy, żeby Olecko było drugą Buczą i do tego nie dopuścimy. Nie dopuścimy dlatego, że budujemy nowe jednostki wojskowe. Jeszcze w tym roku, tu w Olecku powstanie jednostka wojskowa - zapowiedział wicepremier.

Jego zdaniem, oznacza to bezpieczeństwo dla mieszkańców miasta i województwa oraz ważny impuls gospodarczy dla regionu. Jeszcze w tym roku, a nawet jeszcze w kwietniu, teren, który pozyskaliśmy (...) zostanie wykorzystany na budowę jednostki wojskowej. Najpierw zaczniemy od infrastruktury tymczasowej. Zaczniemy szybko, dlatego, że szybko chcemy uzyskać efekt w postaci jednostki wojskowej - mówił szef MON.

Jak dodał, chodzi o dywizjon, który będzie wchodził w skład I Warmińskiej Brygady Artylerii, której dowództwo mieści się w Węgorzewie. Doświadczenia z Ukrainy pokazują wprost, że artyleria sprawdza się - jeżeli chodzi o zdolności obronne Ukraińców (...) Dlatego, żeby do takiej napaści nie doszło, wzmacniamy artylerię, a I Mazurska Brygada z Węgorzewa jest jedną z najważniejszych jednostek Wojska Polskiego - powiedział Błaszczak.

Przypomniał słowa: "Chcesz pokoju, szykuj się do wojny". Tłumaczył, że jako kraj szykujemy się do wojny, żeby odstraszać wroga. Życie w pokoju jest najważniejsze, ale żeby żyć w pokoju - przykład ukraiński to pokazuje - trzeba mieć silne wojsko. (...) To dlatego budujemy jednostki wojskowe, to dlatego wyposażamy wojsko w nowoczesną broń, dlatego żeby był pokój - powiedział. Zaznaczył, że rząd działa szybko i wyprzedzająco, że zapewnić Polsce bezpieczeństwo.

Błaszczak prosi o głosy

Wicepremier zwrócił się do olecczan o poparcie w wyborach parlamentarnych. Oświadczył, że jesienne wybory są niezwykle ważne, bo "będziemy wybierać między dumną, silną przepełnioną ambicjami bezpieczną Polską, której pozycja na arenie międzynarodowej wzrasta a Polską słabą, uzależnioną od innych Polską".

Według Błaszczaka PiS gwarantuje, że nie będzie ulegał "ambicjom pseudoelit", będzie reprezentować zwykłych ludzi i konsekwentnie walczyć, żeby Polska była niepodległa i bezpieczna. Minister zapowiedział, że PiS w przeciwieństwie do swoich konkurentów politycznych nie chce likwidować żadnych instytucji, oraz że będzie powoływać nowe jednostki wojskowe.

Jak mówił, często rozmawia z młodymi ludźmi, którzy zgłaszają się do wojska i wielu z nich wraca z emigracji, z czego on się bardzo cieszy. W Niemczech pewnie zbierali szparagi, pracowali na budowie, a młode panie pracowały w opiece społecznej, a teraz są w Wojsku Polskim - podkreślał Błaszczak.

Zaznaczył, że po wybudowaniu jednostki w Olecku, mieszkańcy będą mogli podjąć tam pracę. Podkreślił, że będzie to stabilna praca na miejscu, że nie będą musieli wyjeżdżać ze swego miasta.