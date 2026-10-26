Balonowy przemyt papierosów udaremniony. Zatrzymani Litwini i Białorusin

RMF24

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Funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej udaremnili przemyt papierosów z Białorusi do Polski. Przemytnicy wykorzystywali do tego celu balony meteorologiczne. Zatrzymano pięć osób, a zabezpieczony towar wart jest blisko 680 tysięcy złotych.

Do akcji służb doszło 20 października, kiedy funkcjonariusze straży granicznej otrzymali informację o podejrzanych balonach lecących w kierunku Warmii i Mazur.

Na miejsce ruszyły patrole, które rozpoczęły poszukiwania nietypowych obiektów.

Przemyt na dużą skalę

W trakcie działań służby znalazły pakunki z papierosami w kilku powiatach: oleckim, ełckim, giżyckim i kętrzyńskim. Łącznie zabezpieczono prawie 660 tysięcy sztuk papierosów z białoruską akcyzą. Szacowana wartość nielegalnego towaru to aż 680 tysięcy złotych.

W związku ze sprawą zatrzymano czterech obywateli Litwy oraz jednego Białorusina. Mężczyźni przyjechali do Polski po odbiór wyrobów tytoniowych, które przemycono balonami meteorologicznymi.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty popełnienia przestępstw skarbowych oraz naruszenia przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz ochronie bezpieczeństwa narodowego - poinformowała ppłk Mirosława Aleksandrowicz ze straży granicznej.

Decyzją sądu wszyscy trafili do aresztu.