Sąd zdecydował o umieszczeniu w areszcie tymczasowym mężczyzny podejrzewanego o kradzież puszki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ze sklepu w Ornecie. Jak się również okazało 43-latek ukradł także puszkę w WOŚP także na terenie powiatu braniewskiego.

43-latek prowadzony przez policjantów / warminsko-mazurska.policja.gov.pl /

We wtorek mężczyzna usłyszał dwa zarzuty kradzieży z włamaniem, do których się przyznał. Tego samego dnia Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim przychylił się do wniosku prokuratora rejonowego w Lidzbarku Warmińskim i zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. W areszcie tymczasowym 43-latek spędzi dwa miesiące.

Policjanci odebrali zgłoszenie w niedzielę. Osoba postronna zauważyła mężczyznę, który miał mieć związek z kradzieżą puszki WOŚP. Policjanci natychmiast pojechali na miejsce i potwierdzili, że rozpoznany przez przechodnia mężczyzna, wyglądem odpowiada osobie, która dokonała piątkowej kradzieży. Mężczyzną okazał się 43-latek z powiatu braniewskiego. Został zatrzymany.

Do kradzieży doszło w piątek. Właścicielka oraz pracownicy sklepu w Ornecie określili, że w puszce mogło być około 1000 złotych. Moment kradzieży jak i wizerunek sprawcy został utrwalony przez kamery sklepowe.

Policjanci ustalili również, że 43-latek ukradł puszkę WOŚP także na terenie powiatu braniewskiego.