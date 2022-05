88-letni mieszkaniec Olsztyna przekazał oszustom 63 tys. zł myśląc, że pomaga wnukowi. W Elblągu 72-letni mężczyzna wręczył 80 tys. zł przestępcom, którzy wprowadzili go w błąd mówiąc, że bliska mu osoba spowodowała wypadek samochodowy.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak poinformował Andrzej Jurkun z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, w pierwszym przypadku funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie od 88-latka. Jak relacjonował senior, na jego telefon stacjonarny zadzwonił mężczyzna podający się za funkcjonariusza policji. Oszust twierdził, że jego wnuk potrącił na przejściu dla pieszych ciężarną kobietę. W tle było słychać również płacz roztrzęsionej kobiety - rzekomo córki pokrzywdzonego, która potwierdziła przedstawioną wersję wydarzeń przez przestępcę. Po chwili 88-latek miał otrzymać informację, że jedynym sposobem na uniknięcie odpowiedzialności karnej przez członka rodziny jest wpłacenie kaucji w wysokości 100 tys. zł.

88-latek wraz z żoną zebrał wszystkie oszczędności i przekazał je oszustom w umówionym miejscu. Po chwili do seniora ponownie zadzwonił fałszywy policjant, który poinformował go, że przekazana kwota pieniędzy jest zbyt niska, aby wnuczek wyszedł na wolność.

Oszust namawiał pokrzywdzonego, aby wypłacił gotówkę z konta bankowego. Po chwili 88-latek postanowił zadzwonić do swojego wnuka, któremu jak się okazało nic nie groziło. Senior w ten sposób zorientował się, że padł ofiarą oszustów.

Z kolei w Elblągu, starszy mężczyzna przekazał oszustom 80 tys. zł. Metoda przestępców była podobna.

Jak podał Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji, zapakowane w reklamówkę pieniądze 72-letni mężczyzna przekazał oszustowi, który przyszedł do niego do mieszkania. Pieniądze miały być przeznaczone na kaucję, aby bliska mu osoba nie poszła do więzienia za spowodowanie wypadku. Wcześniej 72-latek odebrał telefon od kobiety, która podała się za jego córkę i poinformowała o spowodowaniu wypadku oraz o tym, że potrzebuje pieniędzy na kaucję. Po pieniądze miał się zgłosić rzekomy policjant w cywilnym ubraniu. 72-latek przekazał mu pieniądze.

Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności

Funkcjonariusze przypominają o stosowaniu zasady ograniczonego zaufania podczas rozmów telefonicznych dotyczących pożyczek lub przekazania pieniędzy. Nigdy nie należy informować obcych o kwocie pieniędzy, jaką ma się w dyspozycji. Nie należy przekazywać pieniędzy obcym osobom.

W przypadku podejrzenia, że możemy mieć do czynienia z przestępcami należy natychmiast skontaktować się z najbliższą jednostką Policji osobiście lub telefonicznie dzwoniąc pod nr 112.