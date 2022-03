Na początku marca 1897 r. Rada Miejska Olsztyna zdecydowała o budowie stacji pomp i systemu wodociągowego miasta. Tę datę uważa się za początek działalności wodociągów w Olsztynie. W poniedziałek odsłonięto pomnik architekta, który zaprojektował olsztyńskie wodociągi i był ich dyrektorem przez 15 lat.

Przy okazji jubileuszu chcemy upamiętnić mało znaną w naszej społeczności osobę inż. Roberta Luckhardta. Był to architekt miejski, który zainicjował budowę olsztyńskiego systemu wodociągów i kanalizacji a później został dyrektorem miejskiego zakładu zarządzającego nim - powiedział przez Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie (PWiK), Wiesław Pancer.

Nie zachowało się żadne zdjęcie Luckhardta

Tę ważną postać upamiętniono w postaci figury wyłaniającej się ze studzienki. W archiwach nie zachowało się żadne zdjęcie Roberta Luckhardta, stąd odlew nie jest jego wierną podobizna, tylko wizją artysty.

Olsztyńskie wodociągi wybrały na obchody swojego 125-lecia dzień 22 marca, ponieważ jest to Światowy Dzień Wody. Jak informuje PWiK, akcja to okazja do przypomnienia, że ponad miliard ludzi na całym świecie nie mają dostępu do wody pitnej, a ekolodzy wskazują, że pojawiają się coraz większe problemy z dostępnością czystej wody.

Cytat Mamy to szczęście, że woda, która płynie z naszych kranów jest doskonałej jakości - przypomniał prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz.

Skąd pochodzi woda w Olsztynie?

Jak informuje miasto, olsztyńska woda pochodzi ze studni wierconych, z utworów czwartorzędowych (studnie o głębokości 50-100m) oraz z utworów trzeciorzędowych (studnie o głębokości 250-320m). Ze względu na zawartość sodu i potasu można ją zaliczyć do wód średniomineralizowanych.

W wodzie w Olsztynie znajdują się również biopierwiastki - np. magnez czy wapń. Olsztyńska woda nie wymaga gotowania przed spożyciem - dodaje urząd.