Zniszczenie pomnika żołnierzy UPA. Śledczy zabezpieczyli nagranie z Grzegorzem Braunem

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Prokuratura bada okoliczności zniszczenia w uroczysku Białystok w powiecie hrubieszowskim (woj. lubelskie) pomnika i miejsca pochówku żołnierzy UPA, którzy polegli w walce z NKWD w 1946 r. Śledczy zabezpieczyli m.in. film zamieszczony przez Grzegorza Brauna. Widać na nim, jak europoseł uderza w kamienny obelisk ciężkim narzędziem.

Postępowanie przygotowawcze dotyczy „znieważenia grupy narodowości ukraińskiej poprzez uszkodzenie miejsca spoczynku osób poległych w walce z funkcjonariuszami NKWD” w miejscowości Białystok w gminie Dołhobyczów.

Postępowanie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Hrubieszowie. Poszukuje sprawców i ustala, czy doszło do przestępstwa.

Jak ustalono, w niedzielę nieznani sprawcy „z powodu przynależności narodowej poległych osób” zniszczyli herb i napisy wyryte na monumencie w sposób uniemożliwiający ich odczytanie. Grozi za to do pięciu lat więzienia.

Komisja prawna PE za pozbawieniem Brauna immunitetu Komisja prawna Parlamentu Europejskiego opowiedziała się w poniedziałek za uchyleniem immunitetu europosła Grzegorza Brauna. Sprawa dotyczy wypowiedzi polityka, w których negował Holocaust.

Nagranie opublikowane przez Grzegorza Brauna

Europoseł Grzegorz Braun w czwartek opublikował na Facebooku nagranie, na którym on i inne osoby ciężkim narzędziem uderzają w kamienny obelisk, kruszą go i uszkadzają. Z zamieszczonych informacji wynika, że chodzi o pomnik żołnierzy UPA, który znajduje się w gm. Dołhobyczów.

„Obelisk obrażający pamięć ofiar ukraińskiego Ludobójstwa na Polakach powinien zostać usunięty profesjonalnymi narzędziami natychmiast po udokumentowaniu przestępstwa banderyzmu!” – napisał lider Konfederacji Korony Polskiej.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu prok. Rafał Kawalec powiedział, że śledczy zabezpieczyli nagranie dokumentujące to zdarzenie i przesłuchali świadków.

Rzecznik dodał, że nikomu nie postawiono zarzutów. Nie wykluczył, że jeśli zaistnieje taka potrzeba, to zostanie wdrożona procedura uchylenia immunitetu.

Pomnik upamiętnia 41 żołnierzy

Uszkodzony pomnik znajduje się na terenie uroczyska Białystok w pobliżu miejscowości Liski w powiecie hrubieszowskim (woj. lubelskie). Pochowano tam 41 żołnierzy Ukraińskiej Powstańczej Armii, którzy zginęli w walkach z oddziałem NKWD pod Liskami w lutym 1946 r.

Pierwszy pomnik powstał w tym miejscu prawdopodobnie w latach 1996-1997. W 2019 r. na mogile umieszczono duży kamień granitowy z wygrawerowanym godłem Ukrainy, pod którym umieszczono napis oraz dane pochowanych osób (imię, nazwisko, wiek i prawdopodobnie miejsce zamieszkania).

Kolejne śledztwo ws. słów Grzegorza Brauna. Znów chodzi o historię Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie wszczął kolejne śledztwo ws. słów europosła Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. We wtorek polityk usłyszał zarzuty zaprzeczania zbrodniom ludobójstwa,…

Obelisk był już wcześniej niszczony

Kamienny obelisk był niszczony już wcześniej. Kilka tygodni temu pomalowano go sprejem i wycięto łuk zdobiący pomnik.

Ambasada Ukrainy w Polsce potępiła wówczas ten akt wandalizmu. Jej zdaniem wszelkie przejawy uszkadzania miejsc pamięci są niedopuszczalne. „Niezależnie od trudnych i tragicznych kart wspólnej historii, miejsca pochówku oraz upamiętnienia powinny pozostawać poza sporami politycznymi i być przedmiotem szacunku” – podkreślono w komunikacie.

Lubelski Urząd Wojewódzki wyjaśniał, że grób członków UPA znajdujący się w gminie Dołhobyczów nie figuruje w ewidencji grobów i cmentarzy wojennych prowadzonej przez wojewodę.