Zbliża się pierwszy Półmaraton Mościcki ulicami Tarnowa! Będą utrudnienia

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Ponad 1100 osób jest na liście startowej Pierwszego Półmaratonu Mościckiego w Tarnowie. Organizatorzy potwierdzili udział blisko 800 zawodników. Bieg odbędzie się w niedzielę 6 września, a jego trasa prowadzić będzie ulicami Mościc. Organizatorzy przekonują, że płaska i atestowana trasa może sprzyjać dobrym wynikom, ale wydarzenie ma być przede wszystkim promocją aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

Pomysł organizacji półmaratonu narodził się ponad półtora roku temu. Jak tłumaczy Filip Bianche, prezes Mościckiego Centrum Medycznego, wydarzenie ma być sposobem na wykorzystanie instytucji związanej ze zdrowiem nie tylko do leczenia, ale również do profilaktyki. Fantastycznie byłoby móc wykorzystać siłę tej instytucji do tego, żeby promować zdrowie - mówi Filip Bianche.

Start i meta biegu znajdą się przy Willi Kwiatkowskiego. Trasa została wytyczona tak, by połączyć sportowe wyzwanie z pokazaniem charakterystycznych miejsc Mościc. Biegacze przemierzą między innymi zielone ulice dzielnicy, a część trasy poprowadzi wzdłuż terenów Grupy Azoty. Na późniejszym etapie zawodnicy przebiegną również przez most nad rzeką Białą.

Trasa jest płaska i posiada atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Organizatorzy podkreślają, że to ważne zarówno dla zawodników walczących o życiówki, jak i osób, które dopiero zaczynają przygodę z dłuższymi dystansami. Trasa do bicia rekordów jest, można powiedzieć śmiało – idealna - szczególnie przy sprzyjającej pogodzie -przekonuje Jacek Brzeziński, główny partner wydarzenia. Jak dodaje, na trasie będzie tylko jedno niewielkie przewyższenie, które nie powinno mieć istotnego wpływu na wyniki.

plakat półmaratonu Mościcki 2026 biegaczy sport mieszkańców / materiały prasowe

Nie tylko półmaraton



Sam półmaraton będzie głównym punktem wydarzenia, ale organizatorzy przygotowali również atrakcje dla mieszkańców i rodzin. W programie znalazły się między innymi biegi dla dzieci i młodzieży, strefa Ninja Kids, pokazy CrossFitu oraz trening funkcjonalny i fitness. Będzie można także skorzystać z podstawowych badań i konsultacji związanych ze zdrowiem. Organizatorzy zapowiadają między innymi pomiar poziomu cukru i ciśnienia oraz możliwość skorzystania z porad fizjoterapeuty. Naszym celem jest też to, żeby po prostu inspirować ludzi do aktywności fizycznej, do zdrowego stylu życia - podkreśla prezes Mościckiego Centrum Medycznego.

Organizatorzy liczą, że impreza na stałe wpisze się w kalendarz Tarnowa. Tegoroczna frekwencja daje im ku temu powody do optymizmu. Na liście startowej jest już ponad 1100 osób, a blisko 800 zawodników ma potwierdzony udział.



Będą utrudnienia dla kierowców



W związku z biegiem kierowcy muszą liczyć się z czasowymi utrudnieniami w ruchu. Część ulic na trasie zostanie wyłączona z użytkowania, przede wszystkim w rejonie rond i skrzyżowań. Organizatorzy zapowiadają, że policja i służby będą starały się sukcesywnie przywracać ruch, gdy tylko biegacze opuszczą poszczególne odcinki trasy. Nie jesteśmy w stanie pogodzić zawsze kierowców i biegaczy - mówi Brzeziński i dodaje, że organizatorzy liczą na wyrozumiałość mieszkańców.



Półmaraton Mościcki wystartuje w niedzielę 6 września o 10:00.