Ponad 330 razy interweniowali zachodniopomorscy strażacy z powodu silnego wiatru, który przechodzi nad regionem. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

/ Shutterstock

Najwięcej interwencji strażaków było w powiatach gryfińskim i drawskim.

Jak informuje nasza reporterka Aneta Łuczkowska ponad 23 tys. odbiorców pozostaje bez prądu w woj. zachodniopomorskim. Większość awarii występuje na zachodzie regionu.

Są tez utrudnienia w ruchu pociągów. Na trasie Dolna Odra-Mieszkowice PKP uruchomiło lokomotywy spalinowe do przeciągania składów przez odcinki pozbawione zasilania. Pasażerów wozi też komunikacja zastępcza. Autobusy podstawiono też na trasie z Piły do Szczecinka.

Od rana zachodniopomorscy strażacy interweniowali 208 razy.



IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed silnym wiatrem dla województwa zachodniopomorskiego. Drugi stopień dotyczy północnych powiatów: sławieńskiego, kołobrzeskiego, kamieńskiego, gryfickiego, koszalińskiego oraz Świnoujścia.



Prognozuje się wystąpienie silnego i bardzo silnego wiatru o średniej prędkości od 55 km/godz. do 70 km/godz., w porywach do 100 km/godz., z południowego zachodu i zachodu. Miejscami wystąpią burze - informuje IMGW.



Pierwszy stopień dotyczy pozostałych części woj. zachodniopomorskiego, tam wiatr może osiągać średnią prędkość od 40 km/godz. do 55 km/godz., w porywach do 90 km/godz. Lokalnie mogą wystąpić też burze.



Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 16.00 w poniedziałek.