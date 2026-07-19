Wybierasz się w góry? Uwaga na remonty na dwóch popularnych szlakach

RMF24

Od poniedziałku 20 lipca Tatrzański Park Narodowy rozpocznie remonty dwóch popularnych wysokogórskich szlaków prowadzących na Rysy i Zawrat. Trasy pozostaną otwarte, jednak turyści muszą liczyć się z czasowym wstrzymaniem ruchu i utrudnieniami.

Ruszają remonty szlaków na Rysy i Zawrat

Jak poinformowały służby Tatrzańskiego Parku Narodowego, na czerwonym szlaku od Czarnego Stawu pod Rysami na Rysy prowadzone będą drobne prace naprawcze. Z kolei na niebieskim szlaku z Hali Gąsienicowej na Zawrat, w górnym odcinku trasy, wymieniana będzie część łańcuchów asekuracyjnych.

Szlaki nie zostaną zamknięte, jednak w czasie robót możliwe będą czasowe wstrzymania ruchu.

O czym jeszcze trzeba pamiętać, wybierając się w najbliższych dniach w góry?

Pracownicy TPN zalecają turystom zabranie cieplejszej odzieży i przygotowanie się na ewentualny postój na trasie. Park apeluje także o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń osób prowadzących prace.

Termin zakończenia remontów uzależniony będzie od warunków pogodowych.

TPN przypomina, że trwają już prace remontowe na szlaku z Wielkiej Polany Małołąckiej przez Przełęcz w Grzybowcu do Wyżniej Kondrackiej Przełęczy oraz na czarno znakowanym szlaku prowadzącym do schroniska w Dolinie Pięciu Stawów Polskich.

Warto też zapoznać się z aktualnym komunikatem turystycznym, który można znaleźć TUTAJ.

W polskich Tatrach jest 275 km znakowanych szlaków turystycznych o zróżnicowanym stopniu trudności – od łatwych tras w dolinach po wymagające szlaki wysokogórskie wyposażone w łańcuchy, klamry i drabinki.

Szlaki oznaczone są pięcioma kolorami: czerwonym, niebieskim, zielonym, żółtym i czarnym. Kolory nie oznaczają stopnia trudności, lecz służą identyfikacji przebiegu trasy w terenie. Kierunkowskazy ustawione na początku, końcu i skrzyżowaniach szlaków informują o kierunku marszu oraz orientacyjnym czasie przejścia, który może się wydłużyć w zależności od warunków pogodowych i tempa wędrówki.