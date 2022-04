Okręgowy Inspektor Pracy stwierdził nieprawidłowości przy rozbiórce mola na jeziorze Ukiel w Olsztynie. Chodzi przede wszystkim o brak odpowiedniego zabezpieczenia robotników np. przed utonięciem.

Molo w Olsztynie / Piotr Bułakowski / RMF FM

Demontaż olsztyńskiego mola na jeziorze Ukiel rozpoczął się kilka tygodni temu. W miejscu starej konstrukcji powstaną niedługo nowe pomosty. Po sygnałach od mieszkańców Okręgowy Inspektor Pracy postanowił skontrolować, czy w miejscu prowadzonych robót nie ma nieprawidłowości w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy. Zastrzeżenia jednak były.

Przede wszystkim pracownicy nie byli wyposażeni w środki ochrony indywidualnej, co mogło doprowadzić do utonięcia. Wydano decyzję o wstrzymaniu prac do momentu usunięcia uchybień - powiedział naszemu reporterowi dr Łukasz Sztych, zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Olsztynie.



Uchybień było więcej. Według kontrolerów teren budowy był niewystarczająco zabezpieczony przed wejściem osób postronnych. Nie było też kół ratunkowych czy łódki, która pomogłaby w czasie ewentualnej akcji ratunkowej.



Na osobę, która była odpowiedzialna za bezpieczeństwo i higienę pracy, nałożono mandat w postaci grzywny.

Przeprowadzona została już kolejna kontrola, która tym razem nie wykazała żadnych nieprawidłowości. Wszystkie wcześniejsze uchybienia zostały usunięte.



Przebudowa mola to jedna z ważniejszych inwestycji, jeżeli chodzi o infrastrukturę na jeziorze Ukiel. Wśród najważniejszych elementów projektu jest przebudowa mola przy plaży miejskiej tak, by utworzyć punkt widokowo-obserwacyjny. Powstanie całkowicie nowa konstrukcja w miejsce dotychczasowej, która liczy już niemal ćwierć wieku.



Poza tym zostaną umocnione brzegi przy Słonecznej Polanie, by uniemożliwić spływanie gruntów do jeziora. Zaplanowano zakup lunet i lornetek, by umożliwić zdalną obserwację przyrody i gatunków cennych przyrodniczo wokół jezior Ukiel i Zgniłek. Efektem ma być również powstanie mobilnej aplikacji z materiałami dydaktycznymi i wirtualnej ścieżki, która prowadzić będzie wyznaczoną trasa w południowej części korytarza ekologicznego Las Miejski-jez. Ukiel.