Wojsko na Opolszczyźnie i ogólnopolski alarm. W najbliższych dniach odbędą się ćwiczenia

RMF24

Od poniedziałku 20 lipca do końca miesiąca na terenie Opola, Zawadzkiego oraz Turawy będą przeprowadzane ćwiczenia Wojska Polskiego. Wojewoda opolski uprzedza mieszkańców regionu i turystów o mundurowych, którzy w tym czasie mogą przemieszczać się w terenach leśnych. Wystosowano też ważny apel. We wtorek natomiast ćwiczenia alarmowe odbędą się na terenie całej Polski.

Ćwiczenia Wojska Polskiego na Opolszczyźnie

W dniach 20–31 lipca Wojsko Polskie będzie prowadzić zajęcia szkoleniowe na terenie Opola, Zawadzkiego oraz Turawy. W trakcie ćwiczeń - jak dodaje biuro wojewody opolskiego - na drogach leśnych będzie można spotkać poruszających się pojedynczo lub w kilkuosobowych grupach mundurowych oraz wojskowe pojazdy.

Służby wojewody apelują o niefotografowanie żołnierzy oraz pojazdów wojskowych, a także o niepublikowanie ich wizerunku.

Ćwiczenia mają wyłącznie charakter szkoleniowy i nie stanowią zagrożenia dla mieszkańców. Nie ma powodów do niepokoju.

We wtorek zawyją syreny. Ogólnopolskie ćwiczenia „ALARM 2026”

Urząd wojewódzki przypomina także o zaplanowanych na wtorek ogólnopolskich ćwiczeniach z zakresu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniu uderzeniami z powietrza pod kryptonimem „ALARM 2026”. W związku z ćwiczeniami uruchamiane będą syreny alarmowe oraz inne elementy systemu ostrzegania i alarmowania ludności. W tym czasie mieszkańcy mogą usłyszeć akustyczne sygnały alarmowe. Emitowane sygnały będą miały wyłącznie charakter ćwiczebny i nie oznaczają wystąpienia rzeczywistego zagrożenia.

Kiedy usłyszymy syreny i co będą oznaczać?

główny termin: wtorek - 21 lipca 2026 - w godzinach 7:00 – 19:00,

termin zapasowy: środa - 22 lipca 2026 - w tych samych godzinach.

W ramach ćwiczenia nastąpi głośne uruchomienie syren alarmowych. Modulowany dźwięk syreny trwający 3 minuty będzie to ogłoszenie alarmu, natomiast ciągły dźwięk syreny trwający 3 minuty będzie oznaczał odwołanie alarmu.