Wielka akcja policji. Grupa „Orzeł” rozbiła gang złodziei samochodów

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21 osób usłyszało 112 zarzutów za kradzieże z włamaniem, kradzieże i paserstwo – to efekt akcji grupy „Orzeł” z Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową Komendy Stołecznej Policji. Jak podkreślili mundurowi, śledztwo trwające kilka lat, pozwoliło na zatrzymanie wszystkich członków grupy przestępczej i przedstawienie im zarzutów. 13 osób zostało tymczasowo aresztowanych.

Grupa „Orzeł” rozpracowała gang złodziei samochodów

Policjanci przeprowadzili zatrzymania na terenie woj. mazowieckiego, lubelskiego i pomorskiego. Mundurowi starali się zatrzymać złodziei samochodów i kół samochodowych na terenie Polski i Niemiec oraz paserów części pochodzących z demontażu.

Policjanci zatrzymali 12 podejrzewanych osób, które w prokuraturze usłyszały zarzuty kradzieży z włamaniem, kradzieży oraz paserstwa. Decyzją warszawskiego sądu rejonowego siedmiu z nich zostało tymczasowo aresztowanych na trzy miesiące. Pozostali zatrzymani zostali objęci dozorem policyjnym.

Na poczet przyszłych kar policjanci zabezpieczyli Toyotę Corollę o wartości 110 tys. zł, a także pieniądze (87 tys. zł, 6 tys. euro, 6 tys. funtów brytyjskich) oraz wartościowy zegarek i liczną biżuterię.

Kolejne doprowadzenia i zarzuty

Kilka dni po tej akcji, mundurowi wytypowali kolejne osoby. Tym razem byli to odsiadujący wyroki w zakładach karnych bądź przebywający w aresztach śledczych, podejrzani o kradzieże z włamaniem samochodów, kradzieże kół samochodowych i ich paserstwo.

Materiał dowodowy, który zgromadzili śledczy, pozwolił na przedstawienie im zarzutów za kradzieże z włamaniem, kradzieże i paserstwo. Sąd rejonowy w Warszawie zdecydował o tymczasowym aresztowaniu sześciu z nich na trzy miesiące, aby uniemożliwić podejrzanym kontaktowanie się z innymi osobami.

112 zarzutów dla 21 osób

Łącznie, jak wynika z policyjnego komunikatu, dzięki skutecznej akcji grupy „Orzeł”, 21 osób usłyszało 112 zarzutów za kradzieże z włamaniem, kradzieże i paserstwo.

Kilkuletnie śledztwo prowadzone przez stołecznych policjantów wspólnie z Prokuraturą Krajową w Warszawie pozwoliło z sukcesem zatrzymać wszystkich członków grupy przestępczej i przedstawić im zarzuty – podkreśliła policja.

Do akcji zaangażowano m.in. policjantów stołecznego Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową wspieranych przez policjantów z wydziałów pionu kryminalnego Komendy Stołecznej, komend rejonowych i powiatowych, Wydziału Kryminalnego KWP w Gdańsku, CPKP „BOA” oraz funkcjonariuszy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. Działania mundurowych odbyły się na polecenie Mazowieckiego Wydziału do walki z Przestępczością Zorganizowaną i Korupcją Prokuratury Krajowej w Warszawie.