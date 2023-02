Policjanci z Gorzowa Wielkopolskiego zatrzymali mężczyznę, który włamał się do skarbonki z datkami w kościele w Kłodawie (pow. gorzowski). Moment kradzieży utrwalił kościelny monitoring, co pomogło funkcjonariuszom namierzyć złodzieja. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia.

56-latek usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem za co grozi mu nawet 10 lat więzienia. Nie był wcześniej notowany. Podczas przesłuchania nie potrafił w żaden sposób wytłumaczyć swojego zachowania – powiedział Grzegorz Jaroszewicz z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp.

Do przestępstwa doszło w sobotę (18 lutego). Mężczyzna wszedł do otwartej świątyni i zainteresował się skarboną na datki. Przez kilka chwil, na kolanach, próbował dostać się do środka. W końcu mu się to udało - ze skarbony zabrał około 500 zł.

Dzięki zapisowi z monitoringu policjanci dotarli do złodzieja i zatrzymali go. To mieszkaniec jednej z podgorzowskich miejscowości. Policjantom udało się odzyskać 250 zł.

