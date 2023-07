Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert dotyczący burz z gradem. Trafił on do wybranych powiatów Podkarpacia i Małopolski.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

"Uwaga! Dziś (19.07) burze z gradem. Zachowaj ostrożność i zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr. Przygotuj się na ewentualne podtopienia" - SMS-y o takiej treści trafiły do odbiorców z pięciu powiatów Podkarpacia (bieszczadzkiego, jasielskiego, krośnieńskiego, leskiego i sanockiego) i trzech powiatów Małopolski (gorlickiego, nowosądeckiego i Nowego Sącza - miasta na prawach powiatu).

Jak informują lokalne media, po południu intensywny deszcz, któremu towarzyszyły opady gradu, pojawił się na Sądecczyźnie. Możliwe, że opady powrócą jeszcze w najbliższych godzinach.

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem dla obszaru objętego alertem RCB wydał również Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 35 mm, lokalnie do 50 mm, oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami ma wystąpić również grad.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, że w czasie burzy należy zamknąć okna i drzwi i pozostać w domu, jeżeli jest to możliwe. Trzeba zadbać również o bezpieczeństwo zwierząt, które mamy pod swoją opieką.

Jeżeli burza złapie nas poza domem - nie powinniśmy zatrzymywać się pod drzewami. Należy jak najszybciej znaleźć bezpieczne schronienie.