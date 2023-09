Tramwaj uderzył w mężczyznę jadącego hulajnogą na rondzie Czadcy w Toruniu. Policja informuje, że poszkodowany najprawdopodobniej przejeżdżał przez skrzyżowanie drogą rowerową i nie zatrzymał się pomimo czerwonego światła.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Poszkodowany to mężczyzna w wieku ok. 40 lat. Policjanci obecni na miejscu przekazali, że najprawdopodobniej jadący hulajnogą nie zatrzymał się na skrzyżowaniu na czerwonym świetle. To zapala się, gdy jedzie tramwaj, na środkowym odcinku przejścia dla pierwszych i drogi rowerowej.





Mężczyzna został zabrany do szpitala. Policja wyjaśnia szczegółowo okoliczności zdarzenia. Na rondzie Czadcy były utrudnienia.



To kolejne niebezpieczne zdarzenie na nowej linii tramwajowej, którą otwarto pod koniec sierpnia. Wcześniej m.in. wypadł jeden ze składów z torów, doszło też do kilku kolizji z samochodami.

Tramwaje wróciły na północ Torunia po wielu latach.