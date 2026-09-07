Tragedia na Winobraniu w Zielonej Górze. 75-latek zmarł w przenośnej toalecie

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75-letni mężczyzna, który podczas Winobrania w Zielonej Górze wszedł do przenośnej toalety w parku przy ul. Chopina, zmarł mimo podjętej przez policjantów reanimacji. Okoliczności jego śmierci są wyjaśniane.

Zielona Góra: 75-latek zmarł w przenośnej toalecie

Do zdarzenia doszło w niedzielę 6 września około godz. 13. Mężczyzna, który przebywał w rejonie odbywającego się w Zielonej Górze Winobrania, wszedł do przenośnej toalety. Kiedy przez dłuższy czas nie wychodził, zaniepokoiła się towarzysząca mu kobieta.

Drzwi kabiny były zamknięte od środka. Kobieta poprosiła więc o pomoc policjantów, którzy zabezpieczali teren miejskiej imprezy. Po otwarciu drzwi funkcjonariusze znaleźli 75-latka nieprzytomnego.

Gdy policjanci otworzyli drzwi, okazało się, że 75-latek leży nieprzytomny. Sprawdzili funkcje życiowe, jego serce nie biło, więc natychmiast przystąpili do reanimacji. Na początku czterech funkcjonariuszy na przemian prowadziło resuscytację mężczyzny. Później do akcji ratowniczej dołączył kolejny patrol pieszy - relacjonuje podinsp. Małgorzata Stanisławska w rozmowie z „Faktem”.

Do przyjazdu karetki w sumie o życie mężczyzny walczyło siedmiu policjantów. Mimo podjętych działań życia 75-latka nie udało się uratować.

Tragedia na Winobraniu w Zielonej Górze. Sekcja zwłok wskaże przyczynę śmierci

Według ustaleń policji zmarły mężczyzna był mieszkańcem Gubina w powiecie krośnieńskim. Policja zabezpieczyła jego ciało - przyczynę śmierci wskaże sekcja zwłok.

Winobranie to coroczne święto Zielonej Góry, przyciągające mieszkańców i gości z regionu. Tegoroczna edycja rozpoczęła się 6 września.