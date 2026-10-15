To jedna z największych inwestycji transportowych w Gdańsku. Podpisano umowę na budowę nowej trasy tramwajowej

Nowa linia tramwajowa połączy południe z Wrzeszczem
Podpisanie umowy na budowę trasy tramwajowej Gdańsk Południe–Wrzeszcz ma usprawnić komunikację w dynamicznie rozwijających się południowych dzielnicach miasta.
Nowa linia połączy okolice skrzyżowania ulic Rakoczego i Jaśkowej Doliny ze skrzyżowaniem ulic Bohaterów Getta Warszawskiego i al. Grunwaldzkiej.
Budowa trasy tramwajowej łączącej południowe dzielnice Gdańska z Wrzeszczem to efekt kilkunastu lat pracy, analiz i przygotowań. Inwestycja jest częścią największego programu inwestycyjnego realizowanego w Gdańsku od czasu Euro 2012 - podkreślała prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
Szybciej, wygodniej, ekologicznie
Nowa linia tramwajowa pozwoli na szybki i niezależny od korków dojazd do centrum Wrzeszcza. Tramwaje będą kursowały co około pięć minut, a czas przejazdu z Piecek-Migowa do Wrzeszcza wyniesie jedynie 12 minut.
W godzinach szczytu pojazdy będą mogły przewozić ponad 2,5 tysiąca pasażerów na godzinę.
Projekt obejmuje budowę 3,6 km nowej trasy tramwajowej, 4,8 km dróg rowerowych oraz siedmiu nowych przystanków, w tym węzła autobusowo-tramwajowego. Przebudowanych zostanie także 2,8 km dróg i 17 skrzyżowań, a tramwaje pojadą po zielonym torowisku.
Kompleksowa modernizacja
Inwestycja zakłada nie tylko budowę torowiska, ale również powstanie nowego tunelu pod ul. Wileńską o długości 280 metrów, który będzie mógł pełnić funkcję schronienia.
Rozbudowa sieci tramwajowej to nie tylko nowe torowisko, ale także inwestycje w zaplecze techniczne i tabor. W rejonie Ujeściska powstanie nowoczesna zajezdnia o wartości około 320 mln zł, która pomieści 30 tramwajów. Dodatkowo Gdańskie Autobusy i Tramwaje zakupiły 20 nowych, dwukierunkowych tramwajów .
Informacje dla mieszkańców i harmonogram prac
Budowa nowej trasy wiąże się ze zmianami organizacji ruchu. Miasto zapowiada regularne spotkania informacyjne oraz punkty konsultacyjne dla mieszkańców. Najbliższe spotkanie odbędzie się 22 października o godzinie 17:00 w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Gojawiczyńskiej 10.
Zakończenie inwestycji i odbiory planowane są na koniec 2029 roku.