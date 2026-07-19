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Taranował radiowozy i uciekał ciężarówką w Aleksandrowie Kujawskim. Jest decyzja sądu

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 19 lipca (18:05)

Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim aresztował na trzy miesiące 24-letniego kierowcę ciężarówki, który w czwartek nie zatrzymał się do kontroli drogowej - dowiedział się reporter RMF FM Tomasz Skory. Podczas ucieczki taranował radiowozy i zagrażał życiu interweniujących policjantów. W porzuconej ciężarówce funkcjonariusze znaleźli duże ilości substancji żrących. Mężczyzna usłyszał w niedzielę dodatkowy zarzut posiadania znacznej ilości środków psychotropowych.

Taranował radiowozy i uciekał ciężarówką w Aleksandrowie Kujawskim. Jest decyzja sądu
Taranował radiowozy, uciekał ciężarówką /Shutterstock

Do zdarzenia doszło w czwartek. Kierowca ciężarówki marki MAN zignorował sygnały do zatrzymania i rozpoczął ucieczkę. Mundurowi natychmiast ruszyli za nim w pościg, który przeniósł się na autostradę.

Tam doszło do pierwszego groźnego incydentu. Uciekający doprowadził do zderzenia z pojazdem Służby Celno-Skarbowej. Następnie wjechał do miasta, gdzie drogę zablokował mu policyjny radiowóz.

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Zamiast się zatrzymać, 24-latek staranował policyjny samochód i kontynuował ucieczkę. Po kilku kilometrach stracił panowanie nad ciężarówką, która uderzyła w drzewo na skraju lasu. Kierowca wyskoczył z kabiny i próbował uciec pieszo. Został zatrzymany przez policjantów.

Jak ustalili śledczy, w porzuconej ciężarówce przewożone były duże ilości substancji żrących. Śledztwo w sprawie okoliczności zdarzenia jest kontynuowane.

Źródło: RMF24
Tagi: wypadek

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