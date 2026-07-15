Służby weszły do szpitala w Prudniku. Lekarka i pracownica zostały zatrzymane

RMF24

Lekarka i pracownica Prudnickiego Centrum Medycznego zostały zatrzymane przez policję – dowiedziała się reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Kobiety zostały przewiezione do Prokuratury Okręgowej w Opolu.

Jak dowiedziała się dziennikarka RMF FM kobiety pracujące w Prudnickim Centrum Medycznym zostały zatrzymane przez funkcjonariuszy z wydziału do walki z korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, których wspierali policjanci z wydziału cyfrowego.

Wiadomo, że lekarka oraz pracownica szpitala zostały przewiezione do Prokuratury Okręgowej w Opolu.

Rzeczniczka opolskiej policji Agnieszka Żyłka przekazała w rozmowie z RMF FM, że obecnie trwają przeszukania poszczególnych miejsc. Służby zabezpieczają sprzęt komputerowy i dokumenty.

Podkreśliła także, że w tym momencie nie wiadomo, jakie zarzuty mogą usłyszeć zatrzymane kobiety.