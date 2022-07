Ograniczenia w komunikacji miejskiej na dziewięciu liniach autobusowych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wprowadzi od 11 lipca Zarząd Transportu Metropolitalnego. ZTM wyjaśnił, że jeden z przewoźników nie podpisał umowy, mimo że wygrał przetarg na obsługę połączeń.

Przystanek ZTM / Shutterstock

Jak poinformował PAP w czwartek rzecznik ZTM Michał Wawrzaszek, ograniczenia obejmą linie: 297, 653, 662, 688, 830, 910, 912, 913 i T-11. Ich trasy przebiegają przez Bytom, Chorzów, Katowice, Mikołów, Rudę Śląską, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice oraz Tychy.

Konieczność wprowadzenia zmian wynika z tego, że wykonawca połączeń - przewoźnik A21 - nie podpisał nowej umowy z Zarządem Transportu Metropolitalnego. Firma przewozowa nie przystąpiła do sfinalizowania kontraktu, mimo tego, że wygrała przetarg - powiedział Wawrzaszek.

W związku z sytuacją ZTM wdraża modyfikacje, aby zminimalizować niedogodności dla pasażerów. Zmiany obejmą więc linie z niską frekwencją i takie, dla których jest alternatywa w postaci innych połączeń. Część z linii zostanie zawieszona (653, 830, 912, 913), a na innych wprowadzona zostanie rzadsza częstotliwość połączeń (297, 662, 688, 910, T-11).

Organizator transportu jednocześnie wskazuje, że sytuacja kadrowa firm przewozowych jest dynamiczna i że wraz z jej poprawą połączenia będą przywracane. ZTM na bieżąco dostosowuje rozkłady jazdy do możliwości przewoźników i tym samym nie wyklucza wprowadzenia kolejnych zmian - podkreślił Wawrzaszek.

Zasugerował śledzenie strony internetowej ZTM, na której publikowane są najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania komunikacji miejskiej: rj.metropoliaztm.pl/news.

Zarząd Transportu Metropolitalnego jest największym organizatorem transportu zbiorowego w Polsce. Na ulice 41 miast i gmin Metropolii oraz kilkunastu kolejnych z nią sąsiadujących wysyła ok. 1,5 tys. autobusów, tramwajów i trolejbusów. Wszystkie te pojazdy, należące do ok. 40 operatorów, obsługują ok. 450 linii i zatrzymują się na prawie 7 tys. przystanków. W 2019 r. pokonały ponad 100 mln km, obsługując ok. 250 mln przejazdów.