„Powrót Głuchołaz do świata”. Nowy most otwarty dwa lata po wielkiej powodzi

RMF24

Po blisko dwóch latach po wielkiej powodzi Głuchołazy (woj. opolskie) odzyskały swoje najważniejsze połączenie drogowe. Nowy most na Białej Głuchołaskiej w ciągu ul. gen Sikorskiego (drogi krajowej nr 40) zastąpił przeprawę zniszczoną podczas powodzi we wrześniu 2024 r. Dotąd ruch w Głuchołazach w ciągu DK40 odbywał się zbudowanym przez wojsko mostem tymczasowym.

Na briefingu w Głuchołazach szef rządu Donald Tusk zwrócił uwagę, że w mieście wciąż widać ślady powodzi. Przypomniał zdarzenia sprzed prawie dwóch lat.

Pamiętam ten moment, kiedy Głuchołazy były w centrum zainteresowania Polski. Walka o most wtedy okazała się przegrana. Woda okazała się silniejsza, ale też dramat setek mieszkańców: to wszystko kazało nam jeszcze poważniej podejść do kwestii pomocy dla terenów popowodziowych - powiedział.

Zaznaczył, że rząd zdecydował wówczas, aby przekazać maksymalną możliwą kwotę pieniędzy na pomoc dla Głuchołaz.

To jest ponad 360 mln zł tylko w tym mieście, zarówno na pomoc doraźną dla mieszkańców, (...) budowę mostu 20 mln zł, odbudowę żłobka, szkoły, pływalni miejskiej. Mógłbym tu wymieniać bardzo wiele miejsc - wskazał premier.

Zapewnił, że pomoc państwa dla Głuchołaz się nie kończy.

Otwarcie mostu w Głuchołazach, fot, Martyna Czerwińska / RMF FM

Powrót Głuchołaz do świata

Tusk zasygnalizował, że w rejonie mostu nadal będzie odbywał się ruch wahadłowy, ze względu na trwające jeszcze prace przy budowie przylegającego do mostu ronda. Zaznaczył, że nowy most jest nie tylko kwestią „powrotu Głuchołaz do świata”, lecz także przywróceniem ważnego połączenia dla mieszkańców i dla ruchu na drodze krajowej.

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak mówił, że bezpośrednio po powodzi z 2024 r. dzięki Rządowej Agencji Rezerw Materiałowych i Wojsku Polskiemu udało się szybko wybudować most tymczasowy, ale jednocześnie podjęto prace nad budową nowego docelowego obiektu o innych, niż pierwotnie założeniach.

Dołożyliśmy 20 mln zł do pierwotnej ceny. Ten most miał kosztować 40 mln zł, a w sumie kosztuje dzisiaj 65 mln zł. Przeprojektowaliśmy go. Zgodnie ze wskazaniami to ma być most odporny na ekstremalne kataklizmy, na większą powódź. Mam nadzieję, że ona się tutaj nie przytrafi, ale lekcja, którą wyciągnęliśmy z powodzi, ma spowodować, że musimy z pomocą inżynierów zapewnić jak najlepszą infrastrukturę - mówił szef MI.

Otwarcie mostu w Głuchołazach, fot, Martyna Czerwińska / RMF FM

Jak zaznaczył, nowy jednoprzęsłowy most powstał na przyczółkach usadowionych na wwierconych palach.

To jest most silniejszy od żywiołów. Jestem przekonany, że praca wszystkich inżynierów, budowlańców gwarantuje, że ten most jest jak żaden inny odporny na każdą powódź - zadeklarował.

Wymieniał też inne inwestycje popowodziowe; zrelacjonował m.in., że została już zamówiona dokumentacja popowodziowa zbiornika Stronie, w ub. roku za 64 mln zł naprawiono też grodzę budowlaną, zabezpieczającą zbiornik Topola. Podobne inwestycje wykonaliśmy w wielu miejscach woj. opolskiego, dolnośląskiego, śląskiego - podkreślił Klimczak.

Wydatki po powodzi

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński przypomniał, że rząd przeznaczył na wydatki po powodzi z 2024 r. blisko 11 mld zł, wydatkowane w 30 różnych instrumentach. Nadal nad odbudową będziemy pracować, to nie jest jeszcze proces zamknięty - wskazał.

Z kolei minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak wspominał walkę o ratowanie infrastruktury podczas powodzi, jak i zaangażowanie wszystkich stron, wśród nich mieszkańców, w odbudowę.

Takie miejscowości, jak Głuchołazy, które są piękne, przyciągają turystów, absolutnie zasługują, żeby mieć bardzo dobrą infrastrukturę; żeby wszystkie elementy miasta, też nowy most, przyciągały ludzi i dawały poczucie bezpieczeństwa - ocenił Siemoniak.

Otwarcie mostu w Głuchołazach, fot, Martyna Czerwińska / RMF FM

Nowy most w Głuchołazach

Nowy most DK40 nad Białą Głuchołaską w Głuchołazach jest jednoprzęsłowy, bez podpór pośrednich w korycie rzeki. Konstrukcja jest położona o metr wyżej wobec starego mostu Andrzeja. Obiekt o konstrukcji belkowej, żelbetowej sprężonej i wzmocnionej łukiem ma 52 m długości i 19 m szerokości. Do jego budowy wykorzystano ok. 5 tys. ton betonu. Most mieści dwa pasy ruchu i ciąg pieszo-rowerowy.

Projekt budowy nowego mostu uwzględnia warunki administratora rzeki (tj. PGW Wody Polskie) oraz rekomendacje Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Konstrukcja ma być odporna na działanie fali powodziowej w skali, jaka przeszła przez Głuchołazy dwa lata temu, niszcząc most tymczasowy i przygotowaną do betonowania stalową konstrukcję nowego mostu.

Początkowo, w sierpniu 2023 r. GDDKiA zamówiła za 38,4 mln zł u konsorcjum firm Himmel i Papesch Opole oraz Adac Lewar rozbudowę niespełna kilometrowego odcinka DK40 w Głuchołazach z budową nowego mostu nad rzeką Białą Głuchołaska oraz budową obiektu tymczasowego. Obie te przeprawy zostały zniszczone przez powódź z 2024 r.

Następnie w czerwcu 2025 r. Dyrekcja podpisała z tym samym wykonawcą aneks do umowy, zwiększający wydatki o 19 mln zł, na podstawie zmienionej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), zakładającej m.in. budowę nowej przeprawy o innych parametrach, w miejsce zniszczonej przez powódź.

Otwarcie mostu w Głuchołazach, fot, Martyna Czerwińska / RMF FM

Ruch odbywał się mostem tymczasowym

Dotąd ruch w Głuchołazach w ciągu DK40 odbywał się zbudowanym w październiku 2024 r. przez wojsko mostem tymczasowym.

Jesienią ub. roku wojskowi saperzy zainstalowali też kolejną przeprawę zastępującą zniszczony ponad rok wcześniej most św. Wojciecha na ul. gen. Andersa w południowej części Głuchołaz (miasto w maju br. otrzymało 20,8 mln zł z budżetu państwa na rekonstrukcję tego obiektu; obecnie prowadzi przetarg na odbudowę w trybie projektuj i buduj).

Wraz z budową mostu w Głuchołazach opolski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w ramach wcześniejszej umowy z konsorcjum nadal prowadzi rozbudowę DK40 na jej kilometrowym odcinku. Inwestycja obejmuje m.in. przebudowę pięciu skrzyżowań, w tym budowę na skrzyżowaniu DK40 z ul. Andersa i Konopnickiej (tuż przy nowym moście) czterowlotowego ronda.