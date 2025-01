Trzy osoby trafiły do szpitala po wypadku, do którego doszło na skrzyżowaniu w centrum Gorzowa Wielkopolskiego w Lubuskiem. Karetka zderzyła się tam z osobówką. Ranni to - jak ustaliło RMF FM - dwóch ratowników medycznych. Pasażerom osobówki nic się nie stało.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock W sobotnie południe w Gorzowie Wielkopolskim doszło do poważnego wypadku. Na jednym ze skrzyżowań karetka zderzyła się z osobówką. Do zderzenia doszło na skrzyżowaniu w zasadzie aż czterech ulic: Żwirowej, Kosynierów Gdyńskich Słowiańskiej i Roosevelta. Karetka na sygnale jechała ul. Słowiańską, przejeżdżając przez skrzyżowanie na wprost. Poprzeczną drogą jechało auto osobowe - powiedział RMF FM kom. Grzegorz Jaroszewicz z KMP w Gorzowie Wielkopolskim. W karetce było dwóch ratowników i pacjentka. Osobówka wjechała w karetkę najprawdopodobniej na zielonym świetle. Sygnał uprzywilejowania nie zwalnia tego, żeby zachować ostrożność, ale w tej chwili nie można powiedzieć więcej o przebiegu zdarzenia, nie pokuszę się o ocenę. Rannych jest dwóch ratowników. Nie ma tu obrażeń zagrażających życiu. Pacjentka jechała do szpitala w związku z wcześniejszą decyzją medyczną. Nie mamy informacji, czy doszły dodatkowe obrażenia - dodał. Kierowca osobówki był trzeźwy. Pasażerom nic się nie stało.