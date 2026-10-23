Pościg za skradzioną karetką. Policja oddała strzały

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Pościg za karetką w powiecie brzeskim na Opolszczyźnie. Zatrzymano mężczyznę, który przywłaszczył sobie ambulans – informuje reporterka RMF FM Anna Kropaczek.

Poszukiwana karetka z województwa dolnośląskiego, która została skradziona, została zauważona przez policjantów w okolicy Lewina Brzeskiego (woj. opolskie) w piątek o poranku. Kierowca ambulansu nie zatrzymał się na wezwanie i zaczął uciekać, więc mundurowi rozpoczęli pościg – ustaliła reporterka RMF FM Anna Kropaczek.

Skradziony ambulans po zatrzymaniu/fot. Sebastian Grzeszczyszyn/Gorąca Linia RMF FM / -

Zorganizowano blokady dróg. Na jednej z nich kierowca karetki potrącił policjantkę. Mundurowa trafiła pod opiekę medyków.

Na szczęście jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, ale policjantka została mocno poturbowana – powiedziała kom. Agnieszka Żyłka, rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, w rozmowie z RMF FM.

W trakcie pościgu policjanci użyli broni służbowej – padły strzały ostrzegawcze. W wyniku tego działania nikt nie został poszkodowany.

To nie były strzały oddawane do osoby. To było wykorzystanie broni zgodnie z przysługującymi przepisami – wyjasniła kom. Żyłka.

Ostatecznie pościg zakończył się w miejscowości Łosiów, na drodze krajowej nr 94, między Brzegiem a Opolem. Kierowca został zatrzymany. Na miejscu pracuje policja i prokurator. Skradziona karetka jest zabezpieczana.