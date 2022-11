W Parku Zdrojowym w Głuchołazach (woj. opolskie) zainstalowano tzw. oświetlenie kroczące (uruchamiające się po wykryciu ruchu przez czujnik), dzięki któremu będzie możliwe zmniejszenie opłat za energię. W Parku zainstalowano 30 takich lamp.

Park Zdrojowy w Głuchołazach / Urząd Miejski w Głuchołazach /

Oświetlenie kroczące to nowoczesna technologia pozwalająca na inteligentne sterowanie natężeniem światła. Lampy w tej technologii domyślnie pracują w trybie spoczynku, podczas którego wydzielają tylko niewielką ilość światła. Jeśli czujniki wykryją obecność człowieka, to automatycznie zapala się kilka najbliższych latarni. Po jakimś czasie lampy gasną i wracają do trybu niskiego zużycia energii - wyjaśnia Roman Sambor, zastępca Burmistrza Głuchołaz.

Jak dodaje, "sytuacja z ceną energii elektrycznej boli wszystkie samorządy".

W gminie Głuchołazy jesteśmy w lepszej sytuacji dlatego, że dwa lata temu wspólnie z Tauron Nowe Technologie wymieniliśmy oświetlenie uliczne na ledowe. Zamontowaliśmy dwa i pół tysiąca opraw. Tym samym jesteśmy trochę przygotowani na te czasy. W Powiecie Nyskim chyba żadna inna Gmina nie jest tak przygotowana - mówi Roman Sambor.

Aktualnie w systemie oświetlenia kroczącego w Parku Zdrojowym w Głuchołazach pracuje 30 lamp.