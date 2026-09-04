Oleśnica. Dwie osoby zginęły potrącone przez pociąg. To kobieta i dziecko

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Tragiczny wypadek w Oleśnicy (woj. dolnośląskie). Pociąg potrącił śmiertelnie dwie osoby. „Podejrzewamy, że była to mama i dziecko” – mówi RMF MAXXX kpt. Marcin Purzyński z KP PSP w Oleśnicy.

Do wypadku doszło w rejonie ul. Wiejskiej w Oleśnicy przed godz. 15. Ze wstępnych informacji wynika, że pociąg potrącił dwie osoby, które miały przebiegać przez tory.

Doszło do zdarzenia, w wyniku którego śmierć poniosły na miejscu dwie osoby. Podejrzewamy, że to była mama i dziecko. Wszystkie służby są na miejscu, zabezpieczamy miejsce zdarzenia – powiedział RMF MAXX kapitan Marcin Płużyński z oleśnickiej straży pożarnej.

Na ustalenie dokładnych okoliczności wypadku trzeba będzie jeszcze poczekać. Obecnie przejazd w rejonie miejsca tragedii jest zablokowany - relacjonuje Piotr Paszkowski z RMF MAXXX.