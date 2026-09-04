Nożownik z Ukrainy deportowany z Polski. Ma 5-letni zakaz wjazdu do strefy Schengen

RMF24

32-letni obywatel Ukrainy, podejrzany o brutalny atak na swojego rodaka i grożenie mu śmiercią, został deportowany z Polski. Mężczyzna nie tylko odpowiadał już wcześniej przed sądem, ale także nie posiadał ważnych dokumentów pobytowych. Otrzymał pięcioletni zakaz wjazdu do Polski i krajów strefy Schengen.

Jak przekazał w piątek rzecznik prasowy Karpackiej SG ppłk Bogumił Strojny, podejrzany 32-latek miał już wcześniej prawomocny wyrok Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej (woj. małopolskie) za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz bez wymaganych uprawnień.

Dzień przed przekazaniem go straży granicznej, 23 sierpnia, mężczyzna został zatrzymany przez policjantów w związku z podejrzeniem popełnienia kolejnych przestępstw.

W jednej z miejscowości powiatu suskiego poważnie zranił nożem innego obywatela Ukrainy. Kierował również wobec niego za pośrednictwem wiadomości SMS groźby pozbawienia życia i zdrowia.

Deportacja i zakaz wjazdu

25 sierpnia policjanci przekazali 32-latka funkcjonariuszom straży granicznej w Zakopanem wraz z wnioskiem o zobowiązanie go do powrotu.

Ukrainiec dostał pięcioletni zakaz wjazdu do Polski i pozostałych państw strefy Schengen.

Ustalono też, że nie posiadał on ważnego dokumentu uprawniającego go do legalnego pobytu w Polsce. Dodatkowo jego dane figurowały w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany.

Mężczyzna został przewieziony do przejścia granicznego w Medyce, gdzie został przekazany stronie ukraińskiej.