Nożownik z Ukrainy deportowany z Polski. Ma 5-letni zakaz wjazdu do strefy Schengen

Jak przekazał w piątek rzecznik prasowy Karpackiej SG ppłk Bogumił Strojny, podejrzany 32-latek miał już wcześniej prawomocny wyrok Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej (woj. małopolskie) za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz bez wymaganych uprawnień.
Dzień przed przekazaniem go straży granicznej, 23 sierpnia, mężczyzna został zatrzymany przez policjantów w związku z podejrzeniem popełnienia kolejnych przestępstw.
W jednej z miejscowości powiatu suskiego poważnie zranił nożem innego obywatela Ukrainy. Kierował również wobec niego za pośrednictwem wiadomości SMS groźby pozbawienia życia i zdrowia.
Deportacja i zakaz wjazdu
25 sierpnia policjanci przekazali 32-latka funkcjonariuszom straży granicznej w Zakopanem wraz z wnioskiem o zobowiązanie go do powrotu.
Ukrainiec dostał pięcioletni zakaz wjazdu do Polski i pozostałych państw strefy Schengen.
Ustalono też, że nie posiadał on ważnego dokumentu uprawniającego go do legalnego pobytu w Polsce. Dodatkowo jego dane figurowały w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany.
Mężczyzna został przewieziony do przejścia granicznego w Medyce, gdzie został przekazany stronie ukraińskiej.