Narkotyki we krwi noworodka. Zawiadomiono prokuraturę

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Szpital w Elblągu (woj. warmińsko-mazurskie) zawiadomił prokuraturę po tym, jak we krwi dziecka urodzonego przez 33-letnią kobietę wykryto substancje narkotyczne. Śledczy sprawdzają, czy matka mogła narazić noworodka na zagrożenie dla życia lub zdrowia.

O sprawie został poinformowany sąd rodzinny, który podejmie decyzje o dalszych losach noworodka. Na razie dziecko przebywa w szpitalu - poinformowała rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Elblągu Ewa Ziębka.

Kobieta w ciąży trafiła do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu. Jej stan – jak przekazano – mógł wskazywać na działanie środków odurzających. Lekarze zdecydowali więc o przeprowadzeniu panelu toksykologicznego. Testy wykazały obecność nowych substancji psychoaktywnych (potocznie zwanych dopalaczami – red.) zarówno w organizmie pacjentki, jak i jej dziecka.

W toku postępowania przeszukano salę szpitalną, z której korzystała kobieta, oraz jej mieszkanie. Prokuratura zabezpieczyła również dokumentację medyczną dotyczącą przebiegu ciąży.

Powołany został w tej sprawie biegły, by ustalił, czy matka naraziła dziecko na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, lub też jakie negatywne skutki dla jego zdrowia już spowodowała - poinformowała prokurator Ziębka.