Narkotyki we krwi noworodka. Zawiadomiono prokuraturę

O sprawie został poinformowany sąd rodzinny, który podejmie decyzje o dalszych losach noworodka. Na razie dziecko przebywa w szpitalu - poinformowała rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Elblągu Ewa Ziębka.
Kobieta w ciąży trafiła do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu. Jej stan – jak przekazano – mógł wskazywać na działanie środków odurzających. Lekarze zdecydowali więc o przeprowadzeniu panelu toksykologicznego. Testy wykazały obecność nowych substancji psychoaktywnych (potocznie zwanych dopalaczami – red.) zarówno w organizmie pacjentki, jak i jej dziecka.
W toku postępowania przeszukano salę szpitalną, z której korzystała kobieta, oraz jej mieszkanie. Prokuratura zabezpieczyła również dokumentację medyczną dotyczącą przebiegu ciąży.
Powołany został w tej sprawie biegły, by ustalił, czy matka naraziła dziecko na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, lub też jakie negatywne skutki dla jego zdrowia już spowodowała - poinformowała prokurator Ziębka.