Na ul. Solnej w Krakowie pojawiły się progi zwalniające. Jest ruch miasta po tragicznym wypadku

RMF24

Po śmiertelnym wypadku w Krakowie, w którym zginęło małżeństwo a ich 8-miesięczny syn został ranny, miasto zdecydowało się w końcu na konkretne działania. Od piątku na ulicy Solnej w dzielnicy Podgórze obowiązuje nowa organizacja ruchu. Pojawiły się progi zwalniające. Czy to wystarczy, by zapobiec kolejnym tragediom?

W końcu są pierwsze działania miasta po dramatycznych wydarzeniach na ulicy Solnej w Krakowie.

To właśnie tam, pod koniec sierpnia, rozpędzony samochód wjechał w młode małżeństwo idące z dzieckiem chodnikiem. Oboje zginęli, a ich 8-miesięczny syn trafił do szpitala.

W odpowiedzi na tę tragedię miasto wprowadziło nową, stałą organizację ruchu.

Od piątku, 4 września, kierowcy muszą zwalniać w rejonie wypadku – pojawiły się tam specjalne progi zwalniające.

Miejsce tragicznego wypadku. Fot. Łukasz Gągulski, PAP / PAP

Decyzja prezydenta i analiza rozwiązań

Po wypadku pełniący obowiązki prezydenta Krakowa Stanisław Kracik zapowiedział wprowadzenie rozwiązań uspokajających ruch w rejonie ulicy Solnej.

W ślad za tymi zapowiedziami – przekazał krakowski magistrat – przeanalizowano szereg wariantów uspokojenia ruchu drogowego. Za najbardziej optymalne rozwiązanie uznano montaż progów zwalniających, tzw. poduszkowych. Zostały one już zamontowane na jezdni.

Fot. Jan Graczyński/krakow.pl

Według urzędników jest to środek, który w najskuteczniejszy sposób wpłynie na ograniczenie prędkości pojazdów przy jednoczesnym zachowaniu funkcjonowania istniejącego układu drogowego.

Zastosowanie progów zwalniających pozwala uzyskać bezpośredni efekt uspokojenia ruchu bez konieczności przebudowy całej ulicy. Rodzaj urządzeń został dobrany odpowiednio do charakteru ruchu, jaki przenosi układ drogowy, oraz adekwatnie do warunków technicznych określonych w przepisach – wskazano.

Miasto zapewnia, że działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa nie kończą się na Solnej. W ostatnich latach podobne rozwiązania wprowadzono na ulicach Piwnej i Nadwiślańskiej.

Obecnie na ul. Solnej obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h.

Według wstępnych ustaleń biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych Volkswagen Golf kierowany przez Huberta B. jechał około 70 km/h, czyli ponad dwa razy szybciej niż dopuszczalna maksymalna prędkość na tym obszarze.

Mężczyzna został zatrzymany, a następnie usłyszał zarzuty i trafił do tymczasowego aresztu na trzy miesiące.

Hubert B. nie przyznaje się do spowodowania śmiertelnego wypadku i przedstawia własną wersję wydarzeń, twierdząc, że do utraty panowania nad samochodem doprowadził stan jezdni przy ul. Solnej oraz woda znajdująca się po opadach w koleinach.