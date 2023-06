Myślenice będą jedną z aren Igrzysk Europejskich Kraków Małopolska 2023, a w piątek władzom miasta uroczyście przekazano olimpijską flagę. Zostaną tam rozegrane zawody kickboxingu i muaythai. "Mamy nadzieję, że wspólnie uda nam się stworzyć fantastyczne wydarzenie" – zaznacza Urasa Mongkolnavin, ambasador Królestwa Tajlandii.

W uroczystości wręczenia flagi, która odbyła się w Urzędzie Miasta, wzięli udział: Jarosław Szlachetka, burmistrz Myślenic, Witold Kozłowski, marszałek województwa małopolskiego, Maciej Kurp, wiceprezes Komitetu Organizacyjnego Igrzysk Europejskich i Urasa Mongkolnavin, ambasador Królestwa Tajlandii.

Do rozpoczęcia największej multidyscyplinarnej imprezy tego roku w Europie zostało dokładnie 19 dni. Burmistrz Jarosław Szlachetka zapewnia, że Myślenice są gotowe na przyjęcie najlepszych zawodników w kickboxingu i muaythai.

Bardzo dziękuję za to, że nasze miasto zostało włączone do wielkiej rodziny Igrzysk Europejskich Kraków Małopolska 2023. To wielkie wyróżnienie dla nas i samorządu, ale także powód do radości dla mieszkańców. Szczególnie dla tych, którzy prowadzą na co dzień sekcje sportów walki: boksu, karate, judo, sumo - podkreśla Szlachetka.

Witold Kozłowski, marszałek województwa małopolskiego: Pragnę wyrazić wielką radość, że mamy możliwość przekazania flagi kolejnemu miastu partnerskiemu. Myślenice na trwałe wpiszą się w historię ruchu olimpijskiego. Dziękujemy miastu za przyjęcie części dyscyplin i mamy nadzieję, że igrzyskom będą towarzyszyły wielkie emocje. Życzę sportowcom walki fair, a widzom wiele radości.

Maciej Krup, wiceprezes spółki Igrzyska Europejskie: Organizacja takiej imprezy to ogromne wyzwanie, ale dzięki takiej współpracy jak z Myślenicami, staje się łatwiejsze. Mam nadzieję, że wszyscy wyniosą z tego miasta wspaniałe wspomnienia.

Tajskie miasteczko w Myślenicach

Podczas przekazania flagi obecni byli także sportowcy trenujący w myślenickich klubach, a ceremonię uświetnił pokaz, w którym udział wziął Rafał Simonides, mistrz świata w muaythai. To dyscyplina wywodząca się z Tajlandii, która cały czas zyskuje na popularności, przy okazji promując ten azjatycki kraj.

Dlatego podczas ceremonii przekazania flagi obecna była Urasa Mongkolnavin. Ambasador Królestwa Tajlandii oglądała miasto oraz obiekt, w którym zostaną rozegrane zawody.

To wielki honor odwiedzić Myślenice. Jako ambasador jest bardzo dumna i wdzięczna, że mogę wspierać Igrzyska Europejskie. Podczas imprezy, w porozumieniu z władzami Myślenic, będziemy chcieli przeprowadzić wiele aktywności. Będzie tajskie miasteczko, możliwość poznania naszej kultury, a także kuchni. Mamy nadzieję, że uda się nam stworzyć fantastyczne wydarzenie - zaznacza Urasa Mongkolnavin.

W Myślenicach zostaną rozegrane zawody muaythai (22-27 czerwca) i kickboxingu (30 czerwca - 2 lipca), a rywalizację będzie można zobaczyć w Myślenice Arena, która może pomieścić 566 osób. O 26 kompletów medali w obu dyscyplinach będzie w sumie rywalizowało ponad dwustu sportowców. Obiekt powstał w 2009 r. i dysponuje ośmioma szatniami oraz bogatym zapleczem. W bezpośrednim otoczeniu hali znajdują się tereny zielone i kilka boisk piłkarskich.

III Igrzyska Europejskie rozpoczną się 21 czerwca i potrwają do 2 lipca. Ceremonia otwarcia i zamknięcia zaplanowana jest na Stadionie Miejskim w Krakowie.