Mogli wyprodukować nawet trzy tony klofedronu. Narkotykowe imperium rozbite

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Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Bydgoszczy, przeprowadzili szeroko zakrojoną akcję wymierzoną w zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się produkcją i handlem narkotykami. W wyniku działań zatrzymano pięć osób, zabezpieczono ponad 35 kilogramów narkotyków, broń palną oraz gotówkę w wysokości ponad 400 tysięcy złotych.

Grupa działała na terenie czterech województw

Jak ustalili śledczy, grupa przestępcza działała od 2025 roku na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego.

Członkowie grupy mieli zajmować się produkcją i wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości narkotyków. Według śledczych, mogli oni wyprodukować nawet 3 tony klofedronu (3-CMC).

Spektakularna akcja CBŚP

W drugiej połowie lipca funkcjonariusze CBŚP, wspierani przez policjantów z Ełku, przeprowadzili akcję wymierzoną w członków grupy. Zatrzymano pięć osób – czterech mężczyzn i kobietę w wieku od 34 do 51 lat. Wśród zatrzymanych znalazł się mężczyzna podejrzewany o kierowanie gangiem.

Podczas przeszukań funkcjonariusze dotarli do magazynu wykorzystywanego przez przestępców. Zabezpieczono tam ponad 35 kilogramów różnych narkotyków, w tym marihuanę, amfetaminę oraz klofedron. To jednak nie wszystko – policjanci znaleźli również broń palną wraz z amunicją, która została zabezpieczona jako materiał dowodowy.

Fot. Policja

Gotówka i zarzuty

U podejrzanego o kierowanie grupą funkcjonariusze znaleźli ponad 400 tysięcy złotych w gotówce. Pieniądze zostały zabezpieczone na potrzeby prowadzonego postępowania. Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy, gdzie usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przestępstw związanych z działalnością narkotykową. Jednej z osób zarzucono również kierowanie grupą przestępczą.

W śledztwie występuje obecnie 18 podejrzanych, z czego wobec 13 osób nadal stosowany jest areszt tymczasowy.