Miesiączkowo, Białykał, Pęcherze. Najdziwniejsze nazwy miejscowości w Polsce

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Pupki, Zimna Wódka, Złe Mięso, Piekło, Raj, Stolec, a może Koniec Świata? Polska mapa kryje wiele miejscowości, których nazwy mogą wywołać uśmiech, zdziwienie, a czasem nawet niedowierzanie. Nie są to jednak przypadkowe określenia. Za większością z nich stoją historia, dawne językowe znaczenia i lokalne tradycje.

Skąd wzięły się nietypowe nazwy miejscowości w Polsce?

Dziwne i zabawne nazwy miejscowości nie są współczesnym wynalazkiem. Wiele z nich ma korzenie sięgające setek lat. Nazwy osad i wsi często tworzono od nazwisk lub przydomków ich mieszkańców, wykonywanych przez nich zawodów, charakterystycznych elementów krajobrazu czy wydarzeń związanych z danym miejscem.

Problem w tym, że język przez wieki bardzo się zmieniał. Słowa, które dawniej miały neutralne albo zupełnie inne znaczenie, dziś mogą kojarzyć się z czymś zabawnym lub dwuznacznym. Dlatego nazwa, która współcześnie brzmi zaskakująco, w momencie jej powstania mogła nikogo nie dziwić.

Najdziwniejsze nazwy miejscowości w Polsce

Na mapie Polski można znaleźć wiele nazw, które przykuwają uwagę już przy pierwszym przeczytaniu. Wśród najbardziej nietypowych wymienia się m.in.:

Pupki

Zimna Wódka

Cyców

Złe Mięso

Piekło

Raj

Miesiączkowo

Jajkowo

Mordy

Pęcherze

Białykał

Bachor

Niemyje-Ząbki

Gnojno

Kłopoty-Stanisławy

Wygwizdów

Swornegacie

Samoklęski

Pyskowice

Mizerna

Koniec Świata

Stolec

Zgon

Całowanie

Zdrada

Krzywokleszcz

Kiełbaski

Twarogi

Białebłoto

Lenie Wielkie

Pieczonogi

Zazdrość

Wieś Zazdrość leży w woj. mazowieckim / Shutterstock

Niektóre z tych nazw mogą wyglądać jak wymyślone na potrzeby żartu, jednak są rzeczywistymi nazwami miejscowości lub części miejscowości w Polsce.

Zabawne nazwy miejscowości przyciągają turystów

Nietypowe nazwy coraz częściej stają się również lokalną ciekawostką turystyczną. Turyści chętnie fotografują drogowskazy i tablice z nazwami, które trudno znaleźć gdzie indziej. Sama nazwa może być powodem, by zatrzymać się w danym miejscu podczas podróży po Polsce.

Dla mieszkańców takich miejscowości nietypowa nazwa jest jednak przede wszystkim elementem lokalnej tożsamości. Często kryje się za nią wielowiekowa historia, której współczesne brzmienie nie oddaje.

Ile jest w Polsce miejscowości o dziwnych nazwach?

Nie ma jednej oficjalnej liczby miejscowości, które można uznać za „dziwnie nazwane”. To określenie jest subiektywne i zależy przede wszystkim od współczesnego znaczenia słów oraz skojarzeń, jakie wywołują.

Pewne jest natomiast, że nietypowych nazw nie brakuje. Można je znaleźć w różnych częściach kraju, zarówno wśród niewielkich wsi, jak i większych miejscowości. Polska mapa jest pod tym względem wyjątkowo różnorodna.

Dziwne nazwy miejscowości są więc nie tylko źródłem żartów i internetowych ciekawostek. To również ślad dawnego języka, historii poszczególnych regionów i przemian, jakie przez stulecia zachodziły w polskiej kulturze.