Miesiączkowo, Białykał, Pęcherze. Najdziwniejsze nazwy miejscowości w Polsce

Skąd wzięły się nietypowe nazwy miejscowości w Polsce?
Dziwne i zabawne nazwy miejscowości nie są współczesnym wynalazkiem. Wiele z nich ma korzenie sięgające setek lat. Nazwy osad i wsi często tworzono od nazwisk lub przydomków ich mieszkańców, wykonywanych przez nich zawodów, charakterystycznych elementów krajobrazu czy wydarzeń związanych z danym miejscem.
Problem w tym, że język przez wieki bardzo się zmieniał. Słowa, które dawniej miały neutralne albo zupełnie inne znaczenie, dziś mogą kojarzyć się z czymś zabawnym lub dwuznacznym. Dlatego nazwa, która współcześnie brzmi zaskakująco, w momencie jej powstania mogła nikogo nie dziwić.
Najdziwniejsze nazwy miejscowości w Polsce
Na mapie Polski można znaleźć wiele nazw, które przykuwają uwagę już przy pierwszym przeczytaniu. Wśród najbardziej nietypowych wymienia się m.in.:
- Pupki
- Zimna Wódka
- Cyców
- Złe Mięso
- Piekło
- Raj
- Miesiączkowo
- Jajkowo
- Mordy
- Pęcherze
- Białykał
- Bachor
- Niemyje-Ząbki
- Gnojno
- Kłopoty-Stanisławy
- Wygwizdów
- Swornegacie
- Samoklęski
- Pyskowice
- Mizerna
- Koniec Świata
- Stolec
- Zgon
- Całowanie
- Zdrada
- Krzywokleszcz
- Kiełbaski
- Twarogi
- Białebłoto
- Lenie Wielkie
- Pieczonogi
- Zazdrość
Niektóre z tych nazw mogą wyglądać jak wymyślone na potrzeby żartu, jednak są rzeczywistymi nazwami miejscowości lub części miejscowości w Polsce.
Zabawne nazwy miejscowości przyciągają turystów
Nietypowe nazwy coraz częściej stają się również lokalną ciekawostką turystyczną. Turyści chętnie fotografują drogowskazy i tablice z nazwami, które trudno znaleźć gdzie indziej. Sama nazwa może być powodem, by zatrzymać się w danym miejscu podczas podróży po Polsce.
Dla mieszkańców takich miejscowości nietypowa nazwa jest jednak przede wszystkim elementem lokalnej tożsamości. Często kryje się za nią wielowiekowa historia, której współczesne brzmienie nie oddaje.
Ile jest w Polsce miejscowości o dziwnych nazwach?
Nie ma jednej oficjalnej liczby miejscowości, które można uznać za „dziwnie nazwane”. To określenie jest subiektywne i zależy przede wszystkim od współczesnego znaczenia słów oraz skojarzeń, jakie wywołują.
Pewne jest natomiast, że nietypowych nazw nie brakuje. Można je znaleźć w różnych częściach kraju, zarówno wśród niewielkich wsi, jak i większych miejscowości. Polska mapa jest pod tym względem wyjątkowo różnorodna.
Dziwne nazwy miejscowości są więc nie tylko źródłem żartów i internetowych ciekawostek. To również ślad dawnego języka, historii poszczególnych regionów i przemian, jakie przez stulecia zachodziły w polskiej kulturze.