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Miesiączkowo, Białykał, Pęcherze. Najdziwniejsze nazwy miejscowości w Polsce

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 5 września (18:52)

Pupki, Zimna Wódka, Złe Mięso, Piekło, Raj, Stolec, a może Koniec Świata? Polska mapa kryje wiele miejscowości, których nazwy mogą wywołać uśmiech, zdziwienie, a czasem nawet niedowierzanie. Nie są to jednak przypadkowe określenia. Za większością z nich stoją historia, dawne językowe znaczenia i lokalne tradycje.

Miesiączkowo, Białykał, Pęcherze. Najdziwniejsze nazwy miejscowości w Polsce
Wieś Pieczonogi leży w woj. małopolskim /Shutterstock
  • Na mapie można znaleźć setki nietypowych nazw miejscowości, których brzmienie może dziś zaskakiwać, choć często ma wielowiekowe korzenie.
  • Pupki, Zimna Wódka, Złe Mięso, Piekło czy Niemyje-Ząbki to tylko część nazw, które rzeczywiście można znaleźć w różnych regionach kraju.
  • Które polskie miejscowości mają najbardziej zaskakujące nazwy i skąd się one wzięły? Sprawdź naszą listę.
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Skąd wzięły się nietypowe nazwy miejscowości w Polsce?

Dziwne i zabawne nazwy miejscowości nie są współczesnym wynalazkiem. Wiele z nich ma korzenie sięgające setek lat. Nazwy osad i wsi często tworzono od nazwisk lub przydomków ich mieszkańców, wykonywanych przez nich zawodów, charakterystycznych elementów krajobrazu czy wydarzeń związanych z danym miejscem.

Problem w tym, że język przez wieki bardzo się zmieniał. Słowa, które dawniej miały neutralne albo zupełnie inne znaczenie, dziś mogą kojarzyć się z czymś zabawnym lub dwuznacznym. Dlatego nazwa, która współcześnie brzmi zaskakująco, w momencie jej powstania mogła nikogo nie dziwić.

Najdziwniejsze nazwy miejscowości w Polsce

Na mapie Polski można znaleźć wiele nazw, które przykuwają uwagę już przy pierwszym przeczytaniu. Wśród najbardziej nietypowych wymienia się m.in.:

  • Pupki
  • Zimna Wódka
  • Cyców
  • Złe Mięso
  • Piekło
  • Raj
  • Miesiączkowo
  • Jajkowo
  • Mordy
  • Pęcherze
  • Białykał
  • Bachor
  • Niemyje-Ząbki
  • Gnojno
  • Kłopoty-Stanisławy
  • Wygwizdów
  • Swornegacie
  • Samoklęski
  • Pyskowice
  • Mizerna
  • Koniec Świata
  • Stolec
  • Zgon
  • Całowanie
  • Zdrada
  • Krzywokleszcz
  • Kiełbaski
  • Twarogi
  • Białebłoto
  • Lenie Wielkie
  • Pieczonogi
  • Zazdrość

 

Niektóre z tych nazw mogą wyglądać jak wymyślone na potrzeby żartu, jednak są rzeczywistymi nazwami miejscowości lub części miejscowości w Polsce.

Zabawne nazwy miejscowości przyciągają turystów

Nietypowe nazwy coraz częściej stają się również lokalną ciekawostką turystyczną. Turyści chętnie fotografują drogowskazy i tablice z nazwami, które trudno znaleźć gdzie indziej. Sama nazwa może być powodem, by zatrzymać się w danym miejscu podczas podróży po Polsce.

Dla mieszkańców takich miejscowości nietypowa nazwa jest jednak przede wszystkim elementem lokalnej tożsamości. Często kryje się za nią wielowiekowa historia, której współczesne brzmienie nie oddaje.

Ile jest w Polsce miejscowości o dziwnych nazwach?

Nie ma jednej oficjalnej liczby miejscowości, które można uznać za „dziwnie nazwane”. To określenie jest subiektywne i zależy przede wszystkim od współczesnego znaczenia słów oraz skojarzeń, jakie wywołują.

Pewne jest natomiast, że nietypowych nazw nie brakuje. Można je znaleźć w różnych częściach kraju, zarówno wśród niewielkich wsi, jak i większych miejscowości. Polska mapa jest pod tym względem wyjątkowo różnorodna.

Dziwne nazwy miejscowości są więc nie tylko źródłem żartów i internetowych ciekawostek. To również ślad dawnego języka, historii poszczególnych regionów i przemian, jakie przez stulecia zachodziły w polskiej kulturze.


Źródło: RMF24
Tagi: nazwa miejscowości
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