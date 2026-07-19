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Mapa grozy: Czerwona flaga na blisko 100 kąpieliskach w północnej Polsce

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 19 lipca (14:28)

Na blisko 100 kąpieliskach w województwach zachodniopomorskim i pomorskim obowiązuje w niedzielę zakaz kąpieli. Większość jest zamknięta m.in. z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych.

Mapa grozy: Czerwona flaga na blisko 100 kąpieliskach w północnej Polsce
Czerwona flaga na blisko 100 kąpieliskach w północnej Polsce, fot. Chat GPT /Shutterstock

Zamknięte kąpieliska w północnej Polsce

Z danych zamieszczonych w Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że w województwie zachodniopomorskim czerwone flagi powiewają na blisko 90 strzeżonych kąpieliskach, m.in. w Dziwnowie, Trzęsaczu, Mrzeżynie i Mielnie.

W województwie pomorskim zakaz wchodzenia do wody obowiązuje m.in. na kąpieliskach Poddąbiu, Dębinie i Rowach.

Sytuacja na kąpieliskach może zmieniać się w ciągu dnia, dlatego przed wejściem do wody należy sprawdzać oznakowanie na plaży i stosować się do poleceń ratowników. Aktualne informacje o stanie kąpielisk są dostępne tutaj.

 

Źródło: RMF24
Tagi: kąpieliska czerwona flaga

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