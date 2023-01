Robert Lewandowski, który wraz z innymi piłkarzami FC Barcelony odwiedził dzieci w szpitalu w stolicy hiszpańskiej Katalonii, spotkał się m.in. z dwuletnim chłopcem z Polski. Bruno Słowiński z Końskich (woj. świętokrzyskie) choruje na nowotwór złośliwy - neuroblastomę. Kilka dni temu przeszedł poważną operację.

Piłkarze FC Barcelony od lat w okresie świąteczno-noworocznym odwiedzają pacjentów szpitali. Gwiazda klubu - Robert Lewandowski - opublikował w mediach społecznościowych zdjęcia z wizyty w klinice Sant Joan de Deu. Spotkał się tam m.in. z 2-letnim chłopcem z Końskich oraz z jego rodzicami.

Wyjątkowe popołudnie. Coroczna wizyta w szpitalu, moment radości i szczęścia dla wielu dzieci - napisał na Instagramie polski piłkarz.

Od kilku miesięcy trwa walka o to, by Bruno powrócił do zdrowia. U dziecka wykryto guza, który otoczył nerkę, aortę i element wątroby.

Dzięki licytacjom (m.in. piłki z podpisem Lewandowskiego) i zbiórce udało się wysłać małego pacjenta na leczenie do barcelońskiej kliniki, która specjalizuje się w najcięższych przypadkach nowotworu, jakim jest neuroblastoma.

Pod koniec grudnia Bruno przeszedł w hiszpańskim szpitalu skomplikowaną operację: wycięto 80 proc. guza i lekarze zdołali uratować nerkę.

Walka o zdrowie dziecka wciąż się toczy, a leczenie jest kosztowne. Do uzbierania pełnej sumy jeszcze trochę brakuje, cały czas trwa zbiórka, którą można wesprzeć.