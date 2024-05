Czworo nastolatków trafiło do szpitala po wypadku, do którego doszło w ubiegłym tygodniu na trasie Ryńsk - Wąbrzeźno (woj. kujawsko-pomorskie). Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że siedząca za kierownicą 18-latka rozpędziła samochód do ogromnej prędkości, wypadła z drogi i uderzyło w drzewo. Auto zostało kompletnie zniszczone. Dziewczyna miała prawo jazdy od kilku tygodni.