Czwartek to kolejny dzień rolniczych protestów na drogach. Oznacza to spore utrudnienia dla kierowców w wielu regionach. Problemy z przejazdem występują m.in. na Pomorzu, na trasie Poznań - Wrocław czy w pobliżu granicy z Ukrainą.

Protest rolników pomiędzy miejscowościami Zakrzewo i Dąbrowa / Marek Zakrzewski / PAP

Sytuacja w północnej części kraju

Rolnicy blokują od rana trasę S7 na wysokości miejscowości Kmiecin na Pomorzu. Nie da się teraz przejechać ekspresówką pomiędzy Nowym Dworem Gdańskim a Elblągiem.

Protestujący są też na obwodnicy Bydgoszczy. GDDKiA informuje o zamkniętej trasie S10 pomiędzy węzłami Bydgoszcz Błonie i Bydgoszcz Południe. Kierowcy jadący w stronę Poznania są kierowani przez policje na objazdy na drogę krajową nr 10 lub 80.

Uprzedzamy też od rana o problemach na obwodnicy Trójmiasta. Na węźle Gdańsk-Południe trwa kolejny etap budowy nowego wiaduktu. Droga w stronę Łodzi jest zwężona do jednego pasa - zator przed węzłem ma 8 kilometrów. Drogowcy puścić ruch dwoma pasami mają o godzinie 13. Wtedy też przejdą na drugą stronę i rozpoczną prace na trasie w kierunku Gdyni - blokując jeden pas.

Sytuacje we wschodniej części kraju

Na terenie województwa lubelskiego protest odbywa się dziś w sześciu powiatach. W trzech miejscach zablokowana jest trasa S19. Rolnicy blokują skrzyżowanie S19 z DK19 w miejscowości Wilkołaz, problemy z przejazdem są też w Wólce Rozwadowskiej. Kierowcy nie przejadą też przez S19 na wysokości miejscowości Borki.

Rolnicy z lubelskiego zablokowali też wszystkie przejścia graniczne z Ukrainą w Hrebennem, Zosinie, Dołhobyczowie i Dorohusku.

Protesty rolników w zachodniej Polsce

W zachodniej Polsce kolumny ciągników blokują trasę ekspresową S5 między Poznaniem a Wrocławiem.

Rolnicy kolejny dzień protestują, nie wpuszczając innych samochodów na trasę. Pierwsza z blokad utrzymuje się na wysokości obwodnicy Leszna. To odcinek ekspresowej S5 od węzła Lipno do węzła Leszno Zachód. Wyłączony z ruchu jest blisko 20 km fragment trasy. Policja kieruje na objazdy tzw. "starą piątką".

Kolejna blokada ustawiona została na dolnośląskim odcinku drogi S5, między miejscowościami Żmigród i Trzebnica. Według informacji przekazanych przez policję, droga ma być zablokowana do końca tygodnia. Kierowcy prowadzeni są na objazd drogą wojewódzką 359.

Utrudnienia w ruchu występują również na krajowej 92 w Wielkopolsce. W podpoznańskim Kostrzynie ciągniki utrudniają poruszanie się w okolicach węzła Kostrzyn DK92/S5 - od skrzyżowania DK92 z ulicą Poznańską/Żniwną do skrzyżowania we wsi Skałowo.

Zablokowany most graniczny

Protest rolników moście granicznym w Cieszynie / Jarek Praszkiewicz / PAP

Rolnicy zablokowali też most graniczny w Cieszynie Boguszowicach. Po czeskiej stronie granicy protest rozpoczął się o 10. Rolników z Czech wspierają też polscy rolnicy. Możliwości przekraczania granicy nie mają samochody ciężarowe.

Protest rolników moście granicznym w Cieszynie / Jarek Praszkiewicz / PAP

Rzecznik cieszyńskiej policji podkom. Krzysztof Pawlik zaapelował, by kierowcy ciężarówek wybrali trasy alternatywne i korzystali z innych przejść granicznych, w tym najbliższego w Gorzyczkach. Dodał, że przy trasie S52, która prowadzi do granicy, w rejonie węzła drogowego w Harbutowicach oraz w Cieszynie zostały ustawione patrole. Informują o utrudnieniach oraz wyznaczonych objazdach dla pojazdów ciężarowych. Patrole stanęły też na wojewódzkiej 938 z Pawłowic do Cieszyna oraz w Hażlachu.