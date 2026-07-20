Grzybiarze w lesie znaleźli szkielet. Czy to szczątki zaginionej Jowity Z.?

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"Wiele na to wskazuje, że odnaleziono szczątki zaginionej dwa lata temu Jowity Z." - mówi Małgorzata Kręcicka z Prokuratury Okręgowej we Włocławku. W lesie w Lisinach w Kujawsko-Pomorskiem natrafiono na szkielet, który może należeć do poszukiwanej kobiety – informuje Krzysztof Zasada, reporter RMF FM.

Szczątki znajdowały się kilkaset metrów od domu Jowity Z., w pobliżu drogi, którą 2 lata temu 30-latka rowerem wracała do domu. Natrafili na nie dwaj mężczyźni, którzy zbierali grzyby.

Grzybiarze ujawnili wystającą z ziemi kość. Na tym etapie postępowania jedynie wstępnie możemy przyjąć, że istnieje prawdopodobieństwo, iż znalezione przez te przypadkowe osoby szczątki ciała ludzkiego należały do zaginionej Jowity Z. - mówi prokurator Kręcicka.

Odnalezione szczątki trafiły teraz do ekspertyz.

Jowita Z. ostatni raz widziana była w lipcu 2024 roku, gdy rowerem wracała z pracy drogą z Rojewa do Lisin. W akcję poszukiwań kobiety zaangażowane były ogromne siły - policjanci, strażacy, okoliczni mieszkańcy, a także przedstawiciele różnych fundacji. Udało się odnaleźć tylko jej rower.