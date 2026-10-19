Groźby śmierci i nawoływanie do przemocy na TikToku. 38-latek w areszcie

RMF24

38-letni Dawid G. z Gorzowa Wielkopolskiego usłyszał zarzuty kierowania gróźb wobec uczniów lokalnej podstawówki oraz publicznego nawoływania do zabójstwa i gwałtu. Podejrzany bulwersujące słowa wygłosił podczas transmisji na TikToku. Mężczyzna trafił do aresztu na trzy miesiące. Sprawą zajmuje się prokuratura.

Dawid G., 38-letni mieszkaniec Gorzowa Wielkopolskiego, 11 października podczas transmisji na żywo na platformie TikTok miał grozić uczniom jednej z miejscowych szkół podstawowych, a także nawoływać do popełnienia najcięższych przestępstw – zabójstwa i gwałtu. Informację o postawionych zarzutach przekazała Mariola Wojciechowska-Grześkowiak, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

Dowody nie pozostawiają złudzeń

Choć podejrzany podczas przesłuchania nie przyznał się do winy, tłumacząc, że nie miał zamiaru nikogo straszyć ani wzywać do łamania prawa, prokuratura jest innego zdania. Twierdzeniom podejrzanego przeczą dowody, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczonego nagrania wideo z przebiegu transmisji – podkreśla prokurator Wojciechowska-Grześkowiak.

W trakcie przeszukania mieszkania Dawida G. policjanci znaleźli sześć telefonów komórkowych, paralizator oraz miotacz gazu.

Decyzja sądu: trzy miesiące aresztu

Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na trzy miesiące. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że Dawid G. był już wielokrotnie karany za przestępstwa przeciwko zdrowiu, mieniu i wolności, w tym za groźby karalne.

Prokuratura przypomina, że internet nie gwarantuje pełnej anonimowości, a publikowanie treści naruszających prawo spotka się ze zdecydowaną reakcją organów ścigania. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Gorzowie Wielkopolskim.