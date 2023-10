Służby rozbiły gang, który specjalizował się w handlu narkotykami. Na terenie Torunia i powiatu zatrzymano 26 osób.

Służby rozbiły gang narkotykowy / Straż Graniczna

Część zatrzymanych to pseudokibice jednego z piłkarskich klubów z Torunia. 12 osób trafiło już do aresztu. Wobec czterech podejrzanych zastosowano dozór policyjny. Trzy osoby dodatkowo zobligowano do wpłaty poręczenia majątkowego i mają zakaz opuszczania kraju. Pozostałych zatrzymanych, po przesłuchaniach, zwolniono.

Zatrzymań dokonano w miniony czwartek w kilkunastu miejscach w jednym czasie. W akcji uczestniczyło ponad 200 mundurowych.

Przeszukano ich mieszkania, auta. Zabezpieczono prawie 25 kg narkotyków. Czarnorynkowa wartość środków odurzających to prawie milion złotych - powiedziała RMF FM major straży granicznej Mirosława Aleksandrowicz. Chodzi o amfetaminę, marihuanę, MDMA oraz proszki i kryształy, które trafiły do dalszych badań.

Policjanci i funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej przejęli prawie 25 kilogramów narkotyków

Oprócz policji i kontrterrorystów w zatrzymaniach brali również udział warmińsko-mazurscy pogranicznicy.



Podejrzanym grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.